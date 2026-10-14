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В ЛНР за сутки в результате атак один человек погиб и 11 были ранены

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - За сутки Луганская народная республика была неоднократно атакована, погиб один человек, были ранены еще 11, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В Счастье - пригороде Луганска - БПЛА атаковал строительный городок подрядчика, который занимается ремонтно-восстановительными работами. Погиб один работник, еще шестеро ранены. Эвакуацию пострадавших затрудняла сохранявшаяся угроза повторных ударов.

"В Северодонецке ВФУ ударили по автомобильной парковке одного из супермаркетов, ранения получили три женщины. В Новопсковском муниципальном округе атакована гостиница, ранен 55-летний мужчина", - сообщил глава ЛНР.

В Рубежном БПЛА ударил рядом с многоквартирным домом, в результате чего пострадала 68-летняя женщина. "В результате ещё одной атаки в городе ранена 38-летняя женщина", - написал Пасечник.

БПЛА атаковали за сутки семь муниципалитетов, в том числе Луганск. "Повреждены коммерческая и гражданская инфраструктура, жилые дома и транспортные средства", - добавил глава ЛНР.

счастье Северодонецк Луганск Леонид Пасечник ЛНР
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