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В ЛНР за сутки в результате атак ранены шестеро

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике за сутки были атакованы 11 муниципалитетов, были ранены трое взрослых и трое детей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Под удары попали жилые дома в поселке городского типа Красный Кут Антрацитовского округа и городе Алмазная. В Красном Куте ранена женщина и ее шестилетняя дочь. В Алмазной пострадали двое мужчин и 16-летний подросток. В Сватове в результате удара беспилотника ранена девятилетняя девочка, ен госпитализировали.

В результате атак в ЛНР повреждены жилые дома, транспортные средства, объекты энергетики, гражданской и коммерческой инфраструктуры. Силы ПВО и мобильные группы нейтрализовали около сорока воздушных целей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 октября 2026 года Военная операция на Украине
ЛНР Леонид Пасечник Красный Кут Алмазная
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