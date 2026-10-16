МИД пообещал не оставить без реакции действия МУС в отношении РФ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Москва не оставит без должной реакции враждебные шаги Международного уголовного суда (МУС), заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия будет отстаивать свои интересы и не оставит эти враждебные шаги без реакции. Конечно, мы будем отвечать в полном соответствии с международным правом и нашим законодательством на все подобные недружественные нелегитимные шаги", - сказала Захарова, комментируя по просьбе журналистов недавний запрос Генпрокуратуры РФ на выдачу некоторых высокопоставленных сотрудников МУС, среди которых и председатель суда Томоко Аканэ.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ напомнила, что "деятельность МУС дискредитирует международное уголовное правосудие применением двойных стандартов, уничтожением стандартов, политизированными подходами, нарушением международного права". " МУС лишь отрабатывает заказы коллективного Запада против неугодных лиц и государств", - подчеркнула она.

"Если бы так называемый МУС действовал бы во всем корректно, то сегодня не было бы повода для протеста Японии против запроса России об экстрадиции Томоко Аканэ и еще восьми должностных лиц, включая прокурора Карима Хана", - заключила Захарова.