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Генпрокуратура РФ запросила у Нидерландов выдачу судей и прокуроров МУС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ направила в министерство юстиции и безопасности Нидерландов, а также в ряд других стран запросы о выдаче заочно осужденных в России представителей Международного уголовного суда (МУС).

"Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в министерство юстиции и безопасности Королевства Нидерландов, а также в ряд других стран запросы о заключении под стражу и выдаче председателя Международного уголовного суда Петра Хофманского, первого вице-председателя МУС Луса Карранса, прокурора МУС Карима Хана К.К.А., судей МУС Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херальда Годинеса, Бертрана Шмитта, Рене Аделаиды Софи Алапини-Гансу, Хайкеля Бен Махфуда", - заявили в Генпрокуратуре РФ в четверг.

Ранее Мосгорсуд заочно приговорил этих представителей МУС к срокам от 3,5 до 15 лет колонии за незаконное преследование россиян.

В РФ они признаны виновными в совершении преступлений по ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела), ч. 2 ст. 301 УК РФ (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей), ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угроза его совершения).

"С учетом политической ангажированности Международного уголовного суда в ноябре 2016 года президентом Российской Федерации издано распоряжение "О намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда". Уведомление о таком намерении поступило в адрес Генерального секретаря ООН. Российская Федерация не являлась и не является участницей Римского статута МУС и не признает его юрисдикцию", - напомнили в Генпрокуратуре.

Несмотря на это, прокурор МУС Хан в Гааге "незаконно привлек к уголовной ответственности граждан Российской Федерации", сообщает надзорное ведомство.

"Президиум МУС при отсутствии законных оснований дал указания судьям палаты вынести заведомо незаконные ордера об их аресте. Данные решения были приняты в нарушение основополагающих принципов и норм международного права и в отсутствие каких-либо доказательств совершения указанными лицами предполагаемых преступлений", - подчеркнули в российской прокуратуре.

В ведомстве добавили, что заочно осуждённые в РФ представители МУС находятся в международном розыске.

Как сообщалось, 17 марта 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Спустя три дня, 20 марта, Следственный комитет РФ завел уголовное дело на судей МУС, выдавших ордеры на арест.

Генпрокуратура РФ Нидерланды МУС
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