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Япония раскритиковала запрос РФ о выдаче главы Международного уголовного суда

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Токио выступили с критикой запроса Генпрокуратуры РФ к Нидерландам с просьбой выдать судей и прокуроров Международного уголовного суда (МУС), в частности, председателя суда - японку Томоко Аканэ, сообщает Associated Press в пятницу.

"Эти меры, направленные против людей, связанных с МУС, являются несправедливыми и неприемлемыми", - заявил заместитель секретаря кабинета министров Масанао Одзаки на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Токио выразил протест Москве в связи с запросом о выдаче судей.

Генеральная прокуратура РФ в четверг направила в министерство юстиции и безопасности Королевства Нидерландов, а также в ряд других стран запросы о заключении под стражу и выдаче ряда высокопоставленных сотрудников МУС, в частности, занимающей в настоящее время должность председателя суда Томоко Аканэ.

Япония РФ МУС Томоко Аканэ
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