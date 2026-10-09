ЕС сожалеет о решении США ввести санкции против МУС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз неизменно поддерживает Международный уголовный суд и выражает глубокое сожаление по поводу решения США ввести против него санкции, заявила Еврокомиссия.

"ЕС продолжит тесно сотрудничать с МУС, чтобы обеспечить эффективность его дальнейшей деятельности. Мы также подтверждаем свою приверженность взаимодействию со всеми 125 государствами-участниками Римского статута в целях сохранения и уважения независимости суда, что позволит ему и впредь выполнять свою важнейшую миссию", - говорится в коммюнике.

Поскольку до вступления этих мер в силу предусмотрен шестимесячный период, отмечается в документе, то сохраняется возможность для диалога.

"ЕС готов принять любые необходимые меры, чтобы обеспечить возможность выполнения судом своих задач", - заявили в Брюсселе.

Минфин США ввел санкции против МУС 9 октября, о чем свидетельствует оповещение Управления по контролю за иностранными активами министерства (OFAC). Вашингтон давно критиковал МУС за расследования в отношении чиновников из США и Израиля.