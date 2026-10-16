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"Росатом" намерен и дальше идти по пути судебных разбирательств с Финляндией

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российская госкорпорация "Росатом" планирует и дальше двигаться по пути судебных разбирательств с Финляндией, сообщил журналистам в кулуарах РЭН глава компании Алексей Лихачев.

"С финнами мы будем дальше двигаться по пути разбирательств, говорю это с сожалением", - сказал он.

"Я уверен, что правда победит, окончательно будет утверждено решение не только о неправомерности, о незаконности расторжения контракта (по строительству АЭС "Ханхикиви" - ИФ), но и возмещение соответствующих убытков", - отметил Лихачев.

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Алексей Лихачев Росатом Ханхикиви Финляндия
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