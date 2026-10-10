Международный арбитражный суд признал незаконным расторжение контракта по АЭС "Ханхикиви"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение финской Fennovioma контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, сообщил "Росатом".

Решение суда также зафиксировало, что на дату расторжения проект динамично продвигался и компании "Росатома" демонстрировали прогресс в получении лицензии на сооружение электростанции, отметили в госкорпорации.

"Сегодняшняя победа важная, но не окончательная. Мы будем и дальше доказывать нашу правоту по финскому проекту в судах различных инстанций. В то же время хочу добавить, что если бы мы не судились, а продолжили совместно реализовывать проект, то Финляндия получила бы новейшую АЭС, а вместе с ней недорогое и зеленое электричество", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева.

Это не единственный судебный процесс, инициированный "Росатомом" относительно проекта АЭС "Ханхикиви-1". Окончательные суммы, подлежащие взысканию с финской стороны, будут определены по результатам всех судебных процессов, заявили в компании.

История проекта

"Росатом" и Fennovoima в 2013 г. подписали контракт на строительство на севере Финляндии АЭС "Ханхикиви-1" мощностью 1200 МВт.

Весной 2022 г. Fennovoima, выступавшая в проекте заказчиком, уведомила "Росатом" о расторжении контракта на строительство электростанции. По словам гендиректора Fennovoima Иоакима Шпехта, "Росатом" еще в начале 2022 г. предупредил финскую сторону о возможных задержках в проекте, существовал риск переноса сроков ввода АЭС на несколько лет. Это и стало одной из причин отказа Финляндии от строительства, говорил Шпехт.

Позже Fennovoima инициировала международный арбитражный спор о возврате российской стороной 1,75 млрд евро аванса на строительство АЭС "Ханхикиви". "Росатом" в ответ подал шесть исков на общую сумму порядка 3 млрд евро с целью вернуть затраченные на проект финской АЭС средства, а также компенсировать стоимость принадлежавших его структурам акций Fennovoima (в конце 2022 г. Fennovoima провела допэмиссию, после которой доля "Росатома" в компании снизилась с 34% до 3%).

Отдельный судебный процесс идет и в России. В мае 2025 г. АО "ТВЭЛ", АО "Русатом энерго интернешнл" и RAOS Projects Oy (все входят в ГК "Росатом") подали в Арбитражный суд Москвы иск к финским энергохолдингу Fortum и производителю стали Outokumpu на сумму 227,8 млрд руб. (оба ранее были миноритарными участниками проекта АЭС "Ханхикиви-1"). Иск касается возмещения убытков, причинённых неправомерным расторжением EPC-контракта на строительство АЭС, нарушения акционерного соглашения, топливного контракта и отказа в возврате займа, комментировали тогда в "Росатоме".

Ближайшее заседание по этому процессу назначено на 26 ноября 2026 г.