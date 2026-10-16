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Москва отметила активизацию работы иностранных спецслужб с экстремистами из-за Украины

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Конфликт на Украине дал импульс работе иностранных спецслужб с радикально-экстремистскими организациями, целью которых является создание очагов нестабильности у границ стран ОДКБ, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник на пленарном заседании конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности.

"Еще один фактор, в рельефе недавно возникший, - это конфликт вокруг Украины. Он дал толчок работе иностранных спецслужб с радикально-экстремистскими организациями. Зловещий пример тому - трагедия в Crocus City Hall. В этом же ряду идут террористические атаки на гражданскую и военную инфраструктуру, нефтепроводы, НПЗ, склады, центры обработки данных. Подобные действия затрагивают интересы и наших партнеров, наносят серьезный ущерб окружающей среде", - сказал Стерник.

"Но цель таких действий понятна - это создать новые очаги нестабильности на подходе к нашим с вами границам, в самой России, в стратегическом тылу Китая, Ирана. Через финансирование и переброску террористических групп поближе к нам", - подчеркнул он.

По его мнению, создается "искусственный предлог для возобновления военного и разведывательного присутствия внерегиональных сил" на российских границах. "Речь идет о размещении беспилотных систем, спецподразделений на стратегически чувствительных направлениях", - пояснил он.

Иран ОДКБ Китай Украина Александр Стерник МИД Crocus City Hall
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