Медведев обвинил западных лидеров в причастности к спонсированию теракта в Crocus

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил лидеров стран Запада, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, в спонсорстве теракта, совершенного 22 марта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall.

"Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей - спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России", - пишет он в своем телеграм-канале.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, число погибших в теракте составляет 144 человека, 551 пострадал.

СКР расследует уголовное дело о теракте.

В настоящий момент по делу арестован ряд фигурантов, в том числе, четверо, по версии следствия, исполнителей нападения, а также лица, которые, как считает следствие, помогали готовить атаку: предоставляли исполнителям жилье, транспортные средства, обеспечивали трансфер денежных средств.