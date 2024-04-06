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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Медведев обвинил западных лидеров в причастности к спонсированию теракта в Crocus

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил лидеров стран Запада, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, в спонсорстве теракта, совершенного 22 марта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall.

"Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей - спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России", - пишет он в своем телеграм-канале.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, число погибших в теракте составляет 144 человека, 551 пострадал.

В РоссииАрестован еще один фигурант дела о теракте в Crocus City HallЧитать подробнее

СКР расследует уголовное дело о теракте.

В настоящий момент по делу арестован ряд фигурантов, в том числе, четверо, по версии следствия, исполнителей нападения, а также лица, которые, как считает следствие, помогали готовить атаку: предоставляли исполнителям жилье, транспортные средства, обеспечивали трансфер денежных средств.

Акции памяти жертв теракта в Crocus City Hall

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Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах теракта
Хроника 22 марта – 06 апреля 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Дмитрий Медведев Crocus City Hall
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