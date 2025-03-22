Поиск

В СКР заявили, что теракт в Crocus спланировали иностранные спецслужбы

Это было сделано для дестабилизации обстановки в РФ

В СКР заявили, что теракт в Crocus спланировали иностранные спецслужбы
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Теракт в подмосковном Crocus City Hall год назад был спланирован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Для совершения атаки были привлечены члены международной террористической организации.

Она добавила, что шестеро выходцев из Средней Азии заочно арестованы и объявлены в розыск по обвинению в организации теракта. Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск.

Петренко отметила, что указанные лица "завербовали четверых исполнителей нападения - Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду, - и организовали их обучение за границей".

На данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера, которые находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела. Еще ряд фигурантов объявлены в розыск.

В зависимости от роли в совершении преступлений, "привлечены к уголовной ответственности лица, которые помогали исполнителям в найме жилья, обеспечивали их транспортом, оружием, а также финансировали террористическую деятельность".

Вечером 22 марта 2024 года в подмосковнsq Crocus City Hall перед началом концерта группы "Пикник" ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами случившегося стали 144 человека.

Было возбуждено уголовное дело о теракте, а также по факту участия фигурантов в деятельности запрещенной организации "Вилаят Хорасан" (афганский филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ - ИФ), приготовлении к теракту, незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконного изготовления взрывных устройств в составе организованной группы.

В одно производство с делом о теракте соединено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Потерпевшими признаны более 1,7 тысячи человек.

Хроника 22 марта 2024 года – 22 марта 2025 годаНападение на Crocus City Hall
СКР Светлана Петренко Crocus Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Последствия паводка сохраняются в 12 регионах страны

На Кубани из-за пожара на нефтебазе загрязнен воздух в четырех жилых зонах

Военная операция на Украине

За ночь дежурными средствами ПВО было перехвачено 47 украинских дронов

Военная операция на Украине

Группировки "Центр", "Запад" и "Южная" сообщили об улучшении позиций в зоне СВО

Военная операция на Украине

Взрыв в многоквартирном доме произошел в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае снизилась до 1,2 тыс. кв. м

Обязательную маркировку кондитерских изделий предлагают вводить с 1 сентября

Обязательную маркировку кондитерских изделий предлагают вводить с 1 сентября

Что произошло за день: пятница, 21 марта

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае сократилась до 2 тыс. кв. м

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ограничения на переводы валюты за рубеж

Хроники событий
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall330 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6062 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });