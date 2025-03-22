В СКР заявили, что теракт в Crocus спланировали иностранные спецслужбы

Это было сделано для дестабилизации обстановки в РФ

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Теракт в подмосковном Crocus City Hall год назад был спланирован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Для совершения атаки были привлечены члены международной террористической организации.

Она добавила, что шестеро выходцев из Средней Азии заочно арестованы и объявлены в розыск по обвинению в организации теракта. Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск.

Петренко отметила, что указанные лица "завербовали четверых исполнителей нападения - Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду, - и организовали их обучение за границей".

На данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера, которые находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела. Еще ряд фигурантов объявлены в розыск.

В зависимости от роли в совершении преступлений, "привлечены к уголовной ответственности лица, которые помогали исполнителям в найме жилья, обеспечивали их транспортом, оружием, а также финансировали террористическую деятельность".

Вечером 22 марта 2024 года в подмосковнsq Crocus City Hall перед началом концерта группы "Пикник" ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами случившегося стали 144 человека.

Было возбуждено уголовное дело о теракте, а также по факту участия фигурантов в деятельности запрещенной организации "Вилаят Хорасан" (афганский филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ - ИФ), приготовлении к теракту, незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконного изготовления взрывных устройств в составе организованной группы.

В одно производство с делом о теракте соединено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Потерпевшими признаны более 1,7 тысячи человек.