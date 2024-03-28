В СКР заявили о полученном подтверждении связи фигурантов дела Crocus с Украиной

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Информация в изъятых у подозреваемых в теракте в Crocuss City Hall технических устройствах, подтверждает их связь с украинской стороной, заявили в Следственном комитете РФ (СКР).

Как отмечается в телеграм-канале ведомства, в результате исследования изъятых технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях были получены доказательства связи фигурантов с украинскими националистами.

По данным следствия, первоначальные результаты расследования "полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления".

"В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления", - говорится в сообщении.

Эти данные, добавили в ведомстве были доложены главе СКР Александру Бастрыкину на проведенном им совещании.

Теракт в концертном зале Crocuss City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, погибли 143 человек, еще более 180 пострадали. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).