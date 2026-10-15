Управление Роспотребнадзора по Подмосковью начало расследование после информации о возможном случае оспы обезьян

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Управлении Роспотребнадзора по Московской области сообщили, что начали санитарно-эпидемиологическое расследование после информации о возможном случае заболевания оспой обезьян; под медицинским наблюдением находятся пять человек.

"В связи с получением информации о возможном случае заболевания оспой обезьян специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении управления в четверг.

Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

В ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц. Госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением пять человек. Выдано предписание на проведение дезинфекции.

Для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки, добавили в сообщении.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья сообщили "Интерфаксу", что пять человек находятся в больнице после контакта с инфицированным, предположительно, оспой обезьян. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, клинических проявлений заболевания нет.