Еще один пациент с признаками оспы обезьян госпитализирован в Подмосковье

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Еще один человек госпитализирован в Московской области с симптомами оспы обезьян, сообщил "Интерфаксу" главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов в понедельник.

"Это очередной случай. Поступил мужчина 38-ми лет с проявлениями оспы обезьян. По результатам исследований Роспотребнадзора диагноз подтвердился", - отметил Осипов.

Он уточнил, что заболевший в настоящее время проходит проходит курс лечения, который будет продолжаться 21 день.

В конце марта стало известно, что двое пациентов поступили в больницу в Домодедово с подозрением на оспу обезьян. Позже диагноз подтвердился только у одного из них, второй остался в больнице, так как контактировал с заболевшим. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

Пациенты, госпитализированные в марте, пока остаются на лечении, уточнил Осипов.

Андрей Осипов Домодедово Подмосковье Роспотребнадзор
