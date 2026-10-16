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Глава Минсельхоза оценила сбор зерновых в бункерном весе в более чем 130 млн тонн

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия к 16 октября убрала зерновые и зернобобовые культуры с 95% площадей, намолотив свыше 130 тонн зерна в бункерном весе, в том числе 95 млн тонн пшеницы, сообщила в ходе рабочей поездки в Рязанскую область министр сельского хозяйства Оксана Лут. Ее цитирует пресс-служба Минсельхоза.

"Уборочная кампания уже вышла на финишную прямую. На сегодня убрано почти 95% площадей зерновых и зернобобовых. Аграрии собрали свыше 130 млн тонн зерна в бункерном весе, в том числе порядка 95 млн тонн пшеницы - это на 2 млн больше, чем в прошлом году. То есть продовольственная безопасность страны по этому направлению уже полностью обеспечена, и мы видим хорошую базу для сохранения высокого экспортного потенциала", - заявила министр.

Уборка масличных культур также идет с опережением, "поэтому ждем результаты как минимум не ниже прошлогодних", добавила она.

Говоря об урожае гречихи, Лут заявила, что в начале сезона по этой сельхозкультуре были не самые оптимистичные ожидания, поскольку Алтайский край в этом году столкнулся с серьезной засухой. "Тем не менее, сейчас по сбору этой культуры у нас прирост почти 20% к аналогичной дате прошлого года, собрано уже порядка 700 тыс. тонн", - сказала она.

Как подчеркнула Лут, в настоящий момент ключевая задача - провести в запланированном объеме озимый сев, на который традиционно приходится большая часть урожая зерновых культур в стране, в том числе примерно 2/3 пшеницы. "Здесь мы с учетом непростой ситуации у сельхозпроизводителей уже приняли и прорабатываем ряд дополнительных мер, которые помогут поддержать экономику аграриев. На сегодняшний день озимый сев уже проведен на 70% от плана", - сообщила она.

Официальный прогноз сбора зерна в России в этом году - на уровне 140 млн тонн. В 2025 году урожай (в чистом весе) составил 141,2 млн тонн, в том числе 91,1 млн тонн пшеницы.

Алтайский край Минсельхоз Оксана Лут
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