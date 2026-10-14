В России к октябрю сбор зерна превысил 126 млн т в бункерном весе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российский АПК к началу октября убрал зерно с почти 90% площадей, собрал более 126 млн тонн зерна в бункерном весе, в том числе 93 млн тонн пшеницы, сообщается в региональном докладе Банка России.

Темпы уборки ниже прошлогодних, средняя урожайность - выше. Доля продовольственной пшеницы в целом по стране составляет 78,4%, что превышает показатель прошлого года и находится вблизи среднего за 5 лет значения. Отмечается высокое качество пшеницы на юге благодаря своевременной уборке урожая до дождей, говорится в докладе.

Согласно приведенным в докладе оценкам Минсельхоза, сбор зерна в этом году может составить 140 млн тонн, что превысит среднее значение за последние пять лет и сохранится вблизи уровня прошлого года, сбор пшеницы - на уровне прошлого года (91,1 млн тонн).

Консенсус-прогнозы аналитиков отрасли несколько более консервативны. Ожидаемые объемы валового сбора зерна и запасы прошлых лет позволят полностью обеспечить внутреннее потребление, подчеркивается в документе.

Средние цены производителей на зерно в августе снизились в годовом выражении в условиях уменьшения экспортных отгрузок и роста запасов, что может оказать дополнительное дезинфляционное влияние по мере поступления на рынок урожая 2026 года.

По данным Минсельхоза, приведенным в документе, сбор масличных культур на начало октября составил около 15 млн тонн. Темпы уборки подсолнечника в текущем году ниже прошлогодних, что связано с поздним севом из-за прохладной весны. Однако в целом погодные условия в этом сезоне более благоприятные, чем в прошлом, из-за чего средняя урожайность подсолнечника значительно превышает значения 2025 года, особенно на юге.

"Минсельхоз России ожидает рост валового сбора масличных до 35 млн тонн, что на 1,9% превышает рекордный показатель 2025 года. Увеличение ожидаемого валового сбора масличных культур также обусловлено ростом посевных площадей подсолнечника и рапса", - говорится в докладе.

Средние цены производителей подсолнечника в августе выросли в условиях сокращения запасов. Это отражается в потребительских ценах. Так, рост цен на подсолнечное масло в августе ускорился до 4,9% в годовом выражении, в сентябре - до 6,3%. Ожидается, что по мере поступления на рынок нового урожая ценовое давление будет ослабевать.

По данным аналитиков отрасли, посевные площади и темпы уборки сахарной свеклы ниже прошлогодних, что обусловлено поздним севом в центральных регионах. На конец сентября убрано около трети посевных площадей, собрано 17,3 млн тонн сахарной свеклы (на 13,2% меньше, чем год назад). Урожайность значительно выше прошлогодней за счет регионов юга. Сахаристость нового урожая на уровне 2025 года (13,3% против 13,4% в прошлом году). Ожидается, что урожай сахарной свеклы превысит показатель прошлого года.

"По оценкам аналитиков отрасли, в сезоне 2026/27 (август-июль - ИФ) производство сахара может составить 6,3 млн тонн. В результате высокий экспортный потенциал России сохранится.

По оперативным данным Минсельхоза, приведенным в докладе, в начале октября собрано почти по 4,5 млн тонн картофеля и овощей открытого грунта в организованном секторе. По оценкам аналитиков отрасли, текущий валовой сбор картофеля и овощей ниже прошлогоднего при сниженной урожайности картофеля и росте урожайности овощей.

В то же время овощи и картофель летом дешевели слабее, чем обычно, что отчасти связано с коррекцией после более сильного снижения цен в апреле-мае. В сентябре они дешевели в пределах сентябрьской нормы.

По оценкам региональных Минсельхозов, из-за снижения посевных площадей может уменьшиться урожай овощей открытого грунта и картофеля по сравнению с 2025 годом. Качество урожая в целом по стране удовлетворительное - на уровне прошлого года.

По прогнозам аналитиков отрасли, урожай тепличных овощей в 2026 году может вырасти по сравнению с прошлым годом и составить около 1,8 млн тонн. Увеличение объемов производства и снижение зависимости от импортных овощей обеспечиваются за счет инвестиций в тепличные комплексы. Господдержка тепличного овощеводства сохраняется на высоком уровне. Развитию отрасли способствуют льготное кредитование, возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов и селекционно-семеноводческих центров, а также другие меры.