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Глава Минсельхоза ждет сбор пшеницы в 2026 году на уровне прошлогоднего

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сбор пшеницы в России в 2026 году в чистом весе может быть на уровне прошлого года, когда он составил 91,1 млн тонн, сказала журналистам в кулуарах форума "Биопром-2026" глава Минсельхоза Оксана Лут.

По данным Росстата, в 2025 году сбор пшеницы составил 91,1 млн тонн.

Как сообщила Лут, к настоящему времени собрано 93 млн тонн пшеницы в бункерном весе (до очистки и сушки). "Но надо рефакцию смотреть. Практически все убрали, чуть-чуть у нас осталось. Но вопрос в рефакции", - сказала она.

В целом сбор зерна в 2026 году в России ожидается на уровне 140 млн тонн, заявлял вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам проведения сезонных полевых работ в пятницу.

В 2025 году, по данным Росстата, сбор зерна составил 141,2 млн тонн. Данные Росстата не учитывают статистику по новым регионам.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз Оксана Лут Росстат
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