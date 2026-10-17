Женщина погибла при атаке дрона на машину в белгородском Шебекино

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб и один пострадал при ударах украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в субботу.

"В Шебекино в результате атаки дрона на легковой автомобиль погибла женщина", - говорится в сообщении.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа из-за атаки БПЛА пострадал мужчина.

В Шебекино два FPV-дрона нанесли повреждения двум легковым автомобилям.

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа в результате детонации FPV-дрона поврежден гараж. Еще один дрон нанес повреждения социальному объекту.