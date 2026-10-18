Поиск

Первые эксперименты на синхротроне СКИФ под Новосибирском планируются в ноябре-декабре

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) приступит к первым экспериментам до конца текущего года, сообщил директор Института катализа Сибирского отделения РАН (застройщик и заказчик СКИФа) академик РАН Валерий Бухтияров журналистам в воскресенье.

"Я очень надеюсь, что циркулирующий пучок появится если не в течение месяца, допустим, ноября, то до Нового года и мы, соответственно, можем проводить эксперименты", - сказал он.

По его словам, в настоящее время на СКИФе продолжается пусконаладочные работы.

Ранее сообщалось о планах провести первые эксперименты на СКИФе на экспериментальной станции 1-7, направленные на получение сверхмолекулярного полиэтилена, уже в сентябре 2026 года.

В РоссииЗарубежные ученые смогут записаться для проведения экспериментов на синхротроне СКИФЧитать подробнее

В воскресенье в Новосибирске началась конференция "Синхротронные исследования: Наука, Знания, Инновации, Будущее" (SKIF-2026)", организованная при поддержке Российского научного фонда.

Как сообщалось, 11 августа 2026 года состоялось открытие ЦКП "СКИФ", в настоящее время центр поэтапно вводится в эксплуатацию, завершена индивидуальная пусконаладка всего ускорительного комплекса.

Строительство синхротрона СКИФ началось в окрестностях наукограда Кольцово в Новосибирской области 25 августа 2021 года. ЦКП "СКИФ" является обособленным подразделением Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН (Новосибирск).

Первая очередь СКИФа включает в себя семь станций, предполагается, что в дальнейшем их число увеличится до 30.

На станциях планируется изучать структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передачу наследственной информации, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов, исследование быстротекущих процессов и др.

СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Строительство ЦКП "СКИФ" изначально оценивалось в 37,1 млрд рублей; на данный момент окончательная стоимость всего проекта составляет более 76,7 млрд рублей.

Новосибирск Сибирский кольцевой источник фотонов СКИФ РАН Валерий Бухтияров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" вернулся к штатному расписанию после ограничений полетов в Москве

Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ

 Новак заявил о наращивании Евросоюзом импорта в преддверии запрета на российский СПГ

В Петербурге один человек погиб и пятеро пострадали в результате атаки БПЛА

США начнут получать российский дизель через 15-20 дней после заключения контрактов

Пожар произошел в одном из логистических центров Ozon в Петербурге при атаке БПЛА

 Пожар произошел в одном из логистических центров Ozon в Петербурге при атаке БПЛА

Российские военные уничтожили за ночь 1015 дронов ВСУ

Число сбитых в Ленобласти БПЛА достигло 144

В Ленинградской области за ночь сбито 135 БПЛА, есть пострадавшие

Над Ленинградской областью сбито 126 дронов

Нефтяной терминал в Петербурге подвергся атаке беспилотников
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12408 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3926 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов