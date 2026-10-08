Зарубежные ученые смогут записаться для проведения экспериментов на синхротроне СКИФ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Инфраструктура российского синхротрона СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) возводится не только для специалистов по всей России, но и для тех, кто работает за рубежом; для ученых, желающих проводить эксперименты, разработают специальный сервис записи в удобном формате, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Такая инфраструктура строится не для одного института и даже не для институтов, которые расположены здесь, в Новосибирске, а для всей страны. И возможность предоставляется приехать тем, кто работает за рубежом. Для этого сейчас мы большую работу проводим, чтобы была возможность записаться в удобном формате. И начиная с 2027 года такая возможность будет открыта - приезжать сюда и проводить эксперименты", - сказал Фальков в интервью ИС "Вести" в четверг.

Он подчеркнул, что в планах запустить специальный домен, который позволит всем желающим специалистам записаться в удобном для них формате.

Министр отметил, что с Новосибирским государственным университетом запущена большая совместная программа по подготовке кадров для Центра коллективного пользования СКИФ. "Мы запустили несколько лет назад большую программу с Новосибирским госуниверситетом по подготовке кадров для Центра коллективного пользования СКИФ. Сегодня здесь работает порядка 600 человек. Но в принципе, как только мы выйдем на проектную мощность, там в пределах тысячи человек, из них примерно половина – это исследователи. Поэтому сегодня на разных уровнях профессионального образования, в магистратуре и в аспирантуре, готовятся специалисты, которые здесь будут полноценно работать", - сообщил он.

Глава Минобрнауки добавил, что синхротрон был спроектирован с большим запасом под рабочие места. "Возможности проектные позволяют до 30 станций создать. Там дальше посмотрим, как пойдут дела уже, какой будет заказ от бизнеса и так далее. Но каждая новая станция – это рабочие места", - пояснил он.

По словам Фалькова, на поиск общего языка и создание моделей взаимодействия между бизнесом и учеными, работающими в Центре коллективного пользования СКИФ, будут направлены все силы. "Условия для этого есть. Хотя это дорога с двусторонним движением, здесь многое зависит от ученых. Важно не замыкаться и не считать, что сам по себе сложный этот уникальный объект – это по существу фабрика такая исследовательская. Это – инструмент, важный, дорогой, красивый, в который много вложено средств, в том числе душевных", - сказал он.

11 августа 2026 года состоялось открытие ЦКП "СКИФ", в настоящее время центр поэтапно вводится в эксплуатацию. В 2027 году запланирована настройка оборудования всех экспериментальных станций на циркулирующем электронном пучке и синхротронном излечении, отработка методик и так далее.

Строительство синхротрона СКИФ началось в окрестностях наукограда Кольцово в Новосибирской области, неподалеку от ГНЦ "Вектор", 25 августа 2021 года. ЦКП "СКИФ" является обособленным подразделением Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск). Первая очередь СКИФа включает в себя семь станций, предполагается, что в дальнейшем их число увеличится до 30. На станциях планируется изучать структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передачу наследственной информации, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов, исследование быстротекущих процессов и др.

СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 гигаэлектронвольта (ГэВ).