На запуск синхротрона СКИФ под Новосибирском выделено дополнительно 608,8 млн рублей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - На функционирование Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") выделены дополнительные средства из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы РФ Александра Жукова.

"Одобрено предложение о выделении дополнительных 608,8 млн рублей на функционирование ЦКП "СКИФ" в целях обеспечения запуска введенного в эксплуатацию объекта и выполнения работ по опытно-промышленной эксплуатации ускорительно-накопительного комплекса и инженерных систем обеспечения уникальной научной установки и начало проведения первых экспериментов", - приводятся в сообщении слова Жукова.

Открытие ЦКП "СКИФ" состоялось 11 августа 2026 года, в настоящее время центр поэтапно вводится в эксплуатацию. Завершена индивидуальная пусконаладка всего ускорительного комплекса, циркуляция электронного пучка в основном кольце и получение синхротронного излучения будет получена в сентябре, первый эксперимент с синхротронным излучением должен состояться до 25 сентября.

В 2027 году запланирована настройка оборудования всех экспериментальных станций на циркулирующем электронном пучке и синхротронном излечении, отработка методик и т.д.

Первые эксперименты на СКИФе планируется провести на станции 1-7 "Базовые методы синхротронной диагностики для образовательной, исследовательской и инновационной деятельности студентов": будет проведено исследование структуры катализаторов на основе титана, необходимых для создания сверхвысокомолекулярного полиэтилена.

Строительство синхротрона СКИФ началось в окрестностях наукограда Кольцово в Новосибирской области, неподалеку от ГНЦ "Вектор", 25 августа 2021 года. ЦКП "СКИФ" является обособленным подразделением Института катализа им.Г.К.Борескова СО РАН (Новосибирск).

Первая очередь СКИФа включает в себя семь станций, предполагается, что в дальнейшем их число увеличится до 30.

На станциях планируется изучать структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передачу наследственной информации, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов, исследование быстротекущих процессов и др.

СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.

Строительство ЦКП "СКИФ" изначально оценивалось в 37,1 млрд рублей; на данный момент окончательная стоимость всего проекта составляет более 76,7 млрд рублей.