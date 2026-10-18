Курчатовский институт планирует начать монтаж нового оборудования на своем синхротроне в 2027 г.

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" заключил все контракты на изготовление оборудования для своего источника синхротронного излучения, сообщил вице-президент Курчатовского института Александр Благов журналистам в Новосибирске в воскресенье.

"Все контракты на все оборудование заключены, оборудование производится, закончена разработка конструкторской документации, вплоть до отдельных винтов, и это все передано в производство в Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН (в Новосибирске - ИФ) (...) в 2027 году мы должны приступить к монтажу", - сказал он.

По его словам, источник синхротронного излучения в Курчатовском институте будет остановлен на модернизацию после того, как появится возможность перенести исследования в Центр коллективного пользования "Сибирский источник фотонов" (СКИФ) под Новосибирском.

Также, сказал он, в рамках российской программы синхротронных исследований в 2026 году завершено проектирование систем синхротрона "СиЛа" в Протвино, в том числе лазера на свободных электронах, при этом локализация производства приближается к 100%.

По словам Благова, уже изготовлена первая секция будущего ускорительного кольца.

Также, напомнил он, в 2026 году запланирован запуск исследовательского реактора ПИК в Санкт-Петербурге.

"В этом году мы запускаем ПИК, 25 станций, все готово, все стоит", - сказал Благов.

Курчатовский источник синхротронного излучения (КИСИ) позволяет получать синхротронное излучение в разных областях спектра, которое используется во многих областях науки: в медицине, физике, биологии, химии и других. В состав КИСИ входит линейный ускоритель электронов, а также малое накопительное кольцо "Сибирь-1" и большое накопительное кольцо "Сибирь-2".

В воскресенье в Новосибирске началась конференция "Синхротронные исследования: Наука, Знания, Инновации, Будущее" (SKIF-2026)", организованная при поддержке Российского научного фонда.