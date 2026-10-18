Объекты инфраструктуры повреждены в Белгородской области в ходе ударов БПЛА

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В ходе беспилотных атак на Белгородскую область в регионе фиксируются повреждения, сообщили в региональном оперштабе в воскресенье.

"В городе Грайворон FPV-дрон атаковал коммерческий объект - повреждены окна и фасад. Еще один БПЛА нанес повреждения объекту инфраструктуры. В селе Гора-Подол Грайворонского округа в результате двух атак дронов повреждены 2 частных дома. В селе Новостроевка-Первая из-за детонации беспилотника на территории предприятия поврежден объект инфраструктуры. Вследствие удара очередного дрона произошло возгорание частного дома", - говорится в сообщении.

Также в Краснояружском округе повреждены частный дом и автомобиль. Линия электропередачи повреждена в Белгороде.

"В Шебекино в результате детонации дрона поврежден частный дом. Еще один FPV-дрон нанеес повреждения автобусу. В результате очередных атак беспилотников повреждены 3 частных дома, легковой автомобиль и линия электропередачи. В селе Казинка Валуйского округа вследствие атаки беспилотника повреждены частный дом и хозпостройка. В селе Борки из-за детонации БПЛА повреждены 2 частных дома. В селе Криничное Ракитянского округа в результате атаки FPV-дрона поврежден легковой автомобиль. В селе Ясные Зори Белгородского округа от атаки FPV-дрона повреждено окно частного дома. Еще один дрон нанес повреждения МКД", - сообщили в оперштабе.

Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщал о 111 атаках со стороны ВСУ по территории региона за прошедшие сутки.