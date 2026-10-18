Возгорание на объекте инфраструктуры произошло во время атаки БПЛА в Белгороде

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Белгород подвергся атаке БПЛА, произошло возгорание на объекте инфраструктуры, сообщил оперативный штаб региона в воскресенье.

Как говорится в сообщении, все оперативные службы работают на месте.

Предварительно, пострадавших нет, добавили в штабе.

Ранее в воскресенье в региональном оперштабе сообщили, что в ходе беспилотных атак на Белгородскую область в регионе фиксируются повреждения.