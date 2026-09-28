Савельев снят с поста вице-премьера в связи с избранием в Госдуму

Виталий Савельев Фото: Максим Константинов/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Госдумы.

"Освободить Савельева Виталия Геннадьевича от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с его избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва", - говорится в указе на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания - 28 сентября.

Савельев занимал пост вице-премьера с 14 мая 2024 года. До этого, с 10 ноября 2020 года он был министром транспорта. В разные годы он также занимал должности первого вице-президента АФК "Система", генерального директора ПАО "Аэрофлот", замминистра экономического развития и торговли.