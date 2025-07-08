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Госдума утвердила кандидатуру Никитина на пост министра транспорта

Госдума утвердила кандидатуру Никитина на пост министра транспорта
Андрей Никитин во время пленарного заседания Государственной думы РФ
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума утвердила кандидатуру Андрея Никитина на должность главы министерства транспорта.

По действующему законодательству, премьер-министр представляет депутатам на утверждение кандидатуры федеральных министров (за исключением "силового блока"), а парламент не позднее недельного срока принимает решение по представленным кандидатурам. Затем федеральные министры, кандидатуры которых утверждены Госдумой, назначаются на должность президентом.

Андрей Никитин родился 26 ноября 1979 году в Москве, в 2001 году закончил Государственный университет управления, доктор экономических наук, сказано в биографической справке на сайте Минтранса.

В 2000-2011 годах Никитин работал на руководящих должностях в коммерческих организациях. C 2002 по 2011 год работал в группе компаний "Рускомпозит", производящей стекловолокно, композиты и геосинтетические материалы. В 2011-2017 годах он был гендиректором АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". 13 февраля 2017 он был назначен врио губернатора Новгородской области, а в сентябре 2017 года выиграл губернаторские выборы.

7 февраля 2025 года Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. В этой должности он курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития.

7 июля президентским указом глава Минтранса Роман Старовойт был освобожден от должности, а Никитин был назначен врио министра. Днем СКР сообщил, что Старовойта нашли мертвым в Подмосковье.

7 июля премьер-министр Михаил Мишустин внес кандидатуру Никитина в Госдуму на утверждение главой Минтранса.

Минтранс Михаил Мишустин Андрей Никитин Госдума Роман Старовойт
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