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Фракция "Единая Россия" поддержала кандидатов на должности в правительство

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Думская фракция "Единая Россия" поддержала кандидатов на должности четырех заместителей председателя правительства и министра транспорта РФ, сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

"Фракция единогласно поддержала кандидатуры на должности членов правительства", - сказал он журналистам..

Ранее поддержать предложенные назначение решили фракции ЛДПР, КПРФ, "Новые люди". Фракция "Справедливая Россия" планирует принять положительное решение по кандидатурам, рассмотрев соответствующий вопрос позже во вторник, сказали "Интерфаксу" во фракции.

Премьер-министр Михаил Мишустин 19 октября представил президенту Владимиру Путину предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве.

Губернатора Приморского края Олега Кожемяко он предложил назначить вице-премьером - полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе; министра транспорта Андрея Никитина - на должность зампреда правительства; первого замминистра финансов Ирину Окладникову - вице-премьером - руководителем аппарата правительства; главу Минфина Антона Силуанова - на должность зампреда правительства - министра финансов; главу Росавиации Дмитрия Ядрова - министром транспорта.

В соответствии со статьями 83, 103, 112 Конституции и статьей 10 конституционного закона "О правительстве" Госдума утверждает кандидатуры министров, за исключением руководителей так называемого силового блока и главы МИД России для их последующего назначения на должность президентом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 19 октября сообщил, что депутаты 21 октября рассмотрят вопрос об утверждении кандидатур на должности четырех вице-премьеров и главы Минтранса.

Председатель комитета по контролю Олег Морозов сообщил журналистам о процедуре рассмотрения соответствующего вопроса на пленарном заседании.

"В 12 часов мы начнем его рассмотрение, и весь день посвятим обсуждению назначения кандидатов на должности в правительстве. Каждому из кандидатов будет задаваться по одному вопросу от фракции, далее - каждого из кандидатов представит профильный комитет", - сказал Морозов. По его словам каждый из кандидатов сможет выступить перед депутатами, представить свою программу.

Также запланированы выступления представителей всех пяти политических фракций - до 10 минут, с единым докладом по всем предложенным кандидатурам. "Дальше Государственная Дума будет принимать голосованием свое решение", - сообщил Морозов.

Владимир Якушев Единая Россия Госдума Минтранс Минфин правительство
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