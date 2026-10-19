Поиск

Песков заявил, что вызванные протестами беспорядки в Европе граничат с хаосом

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вызванные протестами беспорядки в ряде европейских стран представляют собой большой кризис и уже граничат с хаосом, но это - внутреннее дело затронутых ими государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Трудно сказать, кризис системный, не системный, но то, что это большой кризис, это очевидно. Это беспорядки, которые фактически уже граничат с хаосом", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, видит ли Кремль в распространяющихся по Европе беспорядках признаки системного кризиса в ЕС.

"Здесь, конечно, налицо кризисное проявление, но, впрочем, это внутреннее дело этих стран", - добавил он.

Новость дополняется

Дмитрий Песков Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Изымаемые активы вице-губернатора Кубани Галася оценены почти в 1 млрд рублей

 Изымаемые активы вице-губернатора Кубани Галася оценены почти в 1 млрд рублей

В Эвенкию Красноярского края, где возникли перебои с продуктами, доставили партию продовольствия

 В Эвенкию Красноярского края, где возникли перебои с продуктами, доставили партию продовольствия

Обязанности губернатора Приморья будет исполнять глава правительства края Щербина

Глава аппарата правительства Григоренко попросил о переходе на другую работу

Мишустин предложил на пост вице-премьера, полпреда в ДФО вместо Трутнева главу Приморья Кожемяко

Никитин выдвинут на пост вице-премьера, глава Росавиации - на пост министра транспорта

 Никитин выдвинут на пост вице-премьера, глава Росавиации - на пост министра транспорта

Силуанов вновь будет совмещать министерский пост с вице-премьерским

 Силуанов вновь будет совмещать министерский пост с вице-премьерским

Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в правительстве

 Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в правительстве

ФСБ сообщила о задержании жительницы Крыма, собиравшей информацию о ПВО полуострова

 ФСБ сообщила о задержании жительницы Крыма, собиравшей информацию о ПВО полуострова

Россия не поддерживает немедленный запрет на автономное оружие
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12425 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3929 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов