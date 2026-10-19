Песков заявил, что вызванные протестами беспорядки в Европе граничат с хаосом

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вызванные протестами беспорядки в ряде европейских стран представляют собой большой кризис и уже граничат с хаосом, но это - внутреннее дело затронутых ими государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Трудно сказать, кризис системный, не системный, но то, что это большой кризис, это очевидно. Это беспорядки, которые фактически уже граничат с хаосом", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, видит ли Кремль в распространяющихся по Европе беспорядках признаки системного кризиса в ЕС.

"Здесь, конечно, налицо кризисное проявление, но, впрочем, это внутреннее дело этих стран", - добавил он.

Новость дополняется