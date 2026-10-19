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Полиция Парижа за воскресенье задержала 351 участника беспорядков

Полиция Парижа за воскресенье задержала 351 участника беспорядков
Фото: Ibrahim Ezzat/Anadolu via Getty Images

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Полиция Парижа задержала 351 участника беспорядков, которые произошли в столице Франции в воскресенье после общенационального протеста 17 октября, сообщает в понедельник газета Le Figaro.

В Торгово-промышленной палате Парижского региона в свою очередь рассказали, что за выходные хулиганы разграбили не менее 300 торговых точек.

В префектуре парижской полиции со своей стороны отметили, что "вчера вечером и ночью в Париже группы несовершеннолетних правонарушителей снова попытались повредить и разграбить магазины".

Мэр столицы Эммануэль Грегуар заявил, что в ночь на понедельник в Париже ограбили не менее 30 магазинов.

Согласно французским СМИ, в понедельник утром протесты в столице продолжаются. В частности, участники акций заблокировали вход в Лувр в Париже.

Во Франции 17 октября прошли общенациональные протесты, в которых ведущую роль играли левые профсоюзы. В акциях принимали участие организации учащихся средних школ и студентов, а также представители движения "желтых жилетов". Одним из главных требований манифестаций была борьба с кризисом резкого роста стоимости жизни. Они требовали, в том числе снижения цен на топливо и товары первой необходимости.

К участникам протестов примкнули радикальные элементы, после чего задуманный как массовые мирные акции день протестов вылился в погромы и грабежи. Нанесенный городам Франции ущерб исчисляется сотнями миллионов евро.

По последним данным министерства юстиции, во Франции задержали более 2,3 тыс. человек, 70% которых - совершеннолетние. Согласно МВД, около 1 тыс. стражей порядка получили ранения в столкновениях с участниками беспорядков.

Протесты во Франции

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