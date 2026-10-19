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Во Франции в отдельных районах ввели комендантский час

Во Франции в отдельных районах ввели комендантский час
Фото: Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил, что префектам поручено ввести в ночь на 20 октября комендантский час в отдельных районах после беспорядков, устроенных 17 октября и сопровождавшихся мародерством, передает BFMTV.

Комендантский час не будет повсеместным, его введут в отдельных ограниченных локациях для защиты имущества граждан и организаций. Даже в Париже ограничительныемеры не вводятся повсеместно, в этом не было бы смысла, считает глава правительства.

Список адресов, где вечером объявят комендантский час, правительство подготовит до конца дня.

Ранее кандидат в президенты от партии "Республиканцы" Брюно Ретайо призвал ввести в стране чрезвычайное положение. Лекорню заявил, что оно будет введено при необходимости, но пока он считает комендантский час более подходящей мерой. Он также пообещал "разблокировать средства на поддержку торговцев", которые понесли ущерб из-за беспорядков. По данным министерства торговли, на выходных не менее 3 тысяч торговых точек подверглись грабежам и вандализму.

Лекорню выразил мнение о том, что "движение ультралевых хочет устроить в стране бардак, который бы продлился вплоть до президентских выборов" весной 2027 года. По мнению премьера, беспорядки могут быть нацелены на нарушение графика президентских выборов.

Во Франции 17 октября прошли общенациональные протесты, в которых ведущую роль играли левые профсоюзы. В акциях принимали участие организации учащихся средних школ и студентов, а также представители движения "желтых жилетов". Одним из главных требований манифестаций была борьба с кризисом резкого роста стоимости жизни. Они требовали, в том числе снижения цен на топливо и товары первой необходимости. К участникам протестов примкнули радикальные элементы, после чего день мирных протестов закончился погромами и грабежами. Нанесенный городам Франции ущерб исчисляется сотнями миллионов евро. В воскресенье беспорядки продолжились. В частности, в Париже в ночь на понедельник ограбили не менее 30 магазинов. Полиция Парижа за воскресенье задержала 351 участника беспорядков.

Протесты во Франции

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Париж Франция Брюно Ретайо Себастьен Лекорню
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