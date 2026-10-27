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В Петербурге зафиксировали новые температурные рекорды

В Петербурге зафиксировали новые температурные рекорды
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге в начале недели отмечены несколько температурных рекордов, сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

"Ночь стала рекордно (теплой - ИФ), но и дневная температура в Петербурге смогла превысить предыдущий рекорд - плюс 12,5 градуса, который отмечен в 2019 году. 26 октября 2026 года температура воздуха достигла плюс 13,1 градуса", - написал синоптик в соцсети.

Среднесуточная температура воздуха в городе также получилась самой высокой за всю историю инструментальных наблюдений - плюс 12,4 градуса. Перекрыт рекорд 1937 года - плюс 10,6 градуса, добавил Колесов.

Ночь на вторник принесла еще один температурный максимум: воздух прогрелся до плюс 9,9 градуса - это выше прошлого ночного рекорда температуры в 9,3 градуса, установленного в 1937 году.

Ранее рекорды тепла фиксировались в Петербурге на выходных.

Александр Колесов Гидрометцентр Петербург
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