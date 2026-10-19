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Резервный борт севшего в Омске авиарейса S7 вылетел с пассажирами в Махачкалу

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пассажиры рейса Новосибирск-Махачкала авиакомпании "Сибирь", совершившего внеплановую посадку в Омске, вылетели в аэропорт назначения резервным бортом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе омского аэропорта.

"Он (самолет) вылетел сейчас", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing-737-800 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Новосибирска в Махачкалу, подал в понедельник сигнал бедствия в воздушном пространстве Казахстана.

Воздушное судно резко изменило курс и направилось в сторону российской границы - по технической причине экипаж принял решение о посадке самолета на запасном аэродроме в Омске.

Посадка прошла благополучно. На борту самолета находилось 176 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не пострадал.

По факту происшедшего Западно-Сибирская транспортная прокуратура и Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР организовали проверки.

S7 Омск Махачкала
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