"Яндекс" пока не просил о налоговой поддержке после атак на ЦОДы

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс" пока не обращался с просьбой о предоставлении налоговых мер поддержки после атак БПЛА на его центры обработки данных (ЦОД), сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Пока не было обращений, я не знаю. Обращений пока нет", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, рассматриваются ли налоговые меры поддержки "Яндекса".

С 8 по 11 октября в результате атак БПЛА пострадали три дата-центра "Яндекса" - в городе Сасово Рязанской области, Калуге и Владимире. Работа ЦОДов в Сасове и Владимире была полностью остановлена, в Калуге несколько модулей дата-центра были выведены из строя. В результате инцидентов возникли сбои в работе как сервисов самого "Яндекса", так и других ресурсов в Рунете.