Работа ЦОД "Яндекса" во Владимире остановлена после атаки БПЛА

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Инфраструктура центра обработки данных (ЦОД) "Яндекса" во Владимире повреждена из-за атаки БПЛА, работа ЦОД полностью остановлена, часть сервисов недоступна для пользователей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В дата-центре "Яндекса" во Владимире в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура, работа дата-центра полностью остановлена. Часть сервисов "Яндекса" недоступна для пользователей", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что пострадавших нет, профильные службы устраняют последствия атаки.