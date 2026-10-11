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"Яндекс" сообщил о постепенном восстановлении доступа к сервисам

"Яндекс" сообщил о постепенном восстановлении доступа к сервисам
Фото: Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс" постепенно восстанавливает доступ к своим сервисам, но часть их функций пока недоступна, сообщила пресс-служба компании.

"Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к "Алисе", Поиску, "Яндекс Картам", Такси, Почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока остаются недоступны", - говорится в сообщении.

При этом инженеры компании в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей, отмечают в "Яндексе".

Компания работает над тем, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступны в полном объёме во всех регионах.

Утром в воскресенье "Яндекс" сообщил о том, что в дата-центре компании во Владимире в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура, работа ЦОД полностью остановлена.

ЦОД во Владимире - третий инфраструктурный объект "Яндекса", пострадавший от атак беспилотников за последние дни. Ранее ущерб был нанесен дата-центрам в Рязанской и Калужской областях.

Яндекс Владимир
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