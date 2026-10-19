Минфин определится с поправками для акциза на импортную сталь ко второму чтению

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ ждет позицию Минпромторга по акцизу на импортную сталь, и исходя из нее определится ко второму чтению, нужно ли вносить соответствующие поправки в Налоговый кодекс, сказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

Ведомство разработало проект введения акциза на импортную сталь и в августе вело его обсуждение с бизнесом, говорил Сазанов в конце лета. В случае, "если будет достигнут консенсус, соответствующие изменения в налоговое законодательство будут внесены осенью", отмечал он. Тогда же Сазанов исключил введение акциза на ввозимую сталь уже с IV квартала 2026 года.

Минфин подготовил законопроект "О внесении изменений в главу 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", предусматривающего распространение механизма взимания акциза на импортируемую металлопродукцию. Данным проектом предусматривается распространение действующего механизма исчисления акциза на жидкую сталь на импортируемую металлопродукцию по перечню, утверждаемому Минпромторгом.

В Минпромторге "Интерфаксу" в августе говорили, что ведомство согласовало редакцию законопроекта, согласно которой устанавливается порядок расчета акциза на импортную сталь по формуле Цсляб Х Диз Х Р, где значение показателей Цсляб и Р определяются для второго налогового месяца, предшествующего месяцу ввоза продукции. Ставка акциза для российских металлургов (Диз) составляет 2,7%.

"Проектом также предусмотрено применение нулевой ставки акциза в случае, если значение показателя Цсляб, умноженное на показатель Р, составляет менее 30 тысяч рублей за тонну", - сообщал тогда Минпромторг. В ведомстве также отмечали, что "перечень импортируемых товаров из стали жидкой, на которые предполагается распространить действие указанного механизма, в настоящее время не сформирован, - работа по его формированию ведется совместно с отраслевым сообществом".

Вопрос уравнивания фискальной нагрузки для отечественных производителей металлопродукции и импортеров при уплате акциза на жидкую сталь был инициирован Минпромторгом. Акциз на сталь российских производителей, который изначально рассматривался как временная мера, был введен с 1 января 2022 года. Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, он обнуляется при условии, если значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженного на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, находится на отметке меньше 30 тысяч рубдей.

Металлурги на фоне падения спроса на сталь на внутреннем рынке обращались в профильные министерства с предложениями не фиксировать цену отсечения при расчете акциза на сталь, а индексировать установленную в 2022 году цену в 30 тысяч рублей с учетом накопленной инфляции, а позднее - с предложением продлить отсрочку по уплате акциза на сталь. Весной этого года Сазанов еще раз подтвердил позицию Минфина о том, что поддержка компаний черной металлургии не может быть связана со снижением налоговой нагрузки для всей отрасли, и ведомство не поддерживает корректировку акциза на российскую сталь.