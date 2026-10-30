Минфин пока не получал предложений Минпромторга о введении акциза на импортную сталь

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минфин пока не получал от Минпромторга предложений о введении акциза на импортную сталь и не готовит соответствующих изменений в Налоговый кодекс, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Сейчас от Минпромторга предложений о том, чтобы вводить акциз на импортную сталь, нет. Если такие предложения не поступят, то соответствующих изменений в Налоговом кодексе не будет. Поскольку они определяют государственную политику в металлургической отрасли, то, конечно, мы будем опираться на их позицию", - сказал он.

Минфин разработал проект поправок в НК о введении акциза на импортную сталь и в августе обсуждал его с бизнесом, говорил ранее Сазанов. В случае, "если будет достигнут консенсус, соответствующие изменения в налоговое законодательство будут внесены осенью", уточнял он.

В середине октября замглавы Минфина отмечал, что ведомство еще ждет позицию Минпромторга по акцизу и исходя из нее определится ко второму чтению, нужно ли вносить налоговые поправки.

Подготовленный Минфином проект изменений в НК предлагает распространить действующий механизм исчисления акциза на жидкую сталь на импортируемую металлопродукцию по перечню, утверждаемому Минпромторгом.

Минпромторг согласовал редакцию законопроекта, согласно которой устанавливается порядок расчета акциза на импортную сталь по формуле Цсляб (средняя экспортная цена на слябы) Х Диз (ставка акциза) Х Р (среднее значение курса доллара) , где значение показателей Цсляб и Р определяются для второго налогового месяца, предшествующего месяцу ввоза продукции, сообщала "Интерфаксу" пресс-служба министерства в августе.

Проектом также предусмотрено применение нулевой ставки акциза в случае, если значение показателя Цсляб, умноженное на показатель Р, составляет менее 30 тыс. рублей за тонну, уточнял Минпромторг. В ведомстве также отмечали, что "перечень импортируемых товаров из стали жидкой, на которые предполагается распространить действие указанного механизма, в настоящее время не сформирован, - работа по его формированию ведется совместно с отраслевым сообществом".

Вопрос уравнивания фискальной нагрузки для отечественных производителей металлопродукции и импортеров при уплате акциза на жидкую сталь был инициирован Минпромторгом. Акциз на сталь российских производителей, который изначально рассматривался как временная мера, был введен с 1 января 2022 года. Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, он обнуляется при условии, если значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженного на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, находится на отметке меньше 30 тысяч рублей.

Металлурги на фоне падения спроса на сталь на внутреннем рынке обращались в профильные министерства с предложениями не фиксировать цену отсечения при расчете акциза на сталь, а индексировать установленную в 2022 году цену в 30 тысяч рублей с учетом накопленной инфляции, а позднее - с предложением продлить отсрочку по уплате акциза на сталь. Весной этого года Сазанов еще раз подтвердил позицию Минфина о том, что поддержка компаний черной металлургии не может быть связана со снижением налоговой нагрузки для всей отрасли, и ведомство не поддерживает корректировку акциза на российскую сталь.