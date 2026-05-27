Минфин пока не согласовал с министерствами акциз на импортную сталь

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ, который в апреле сообщил о подготовке законопроекта о взимании акциза с ввозимой на территорию страны стали, пока не согласовал его с профильными министерствами.

"Сейчас пока нет, идет межведомственное обсуждение", - ответил замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам на вопрос о согласовании формулы акциза на импортную сталь. Он напомнил, что формула будет привязана к конечной продукции, при производстве которой используется жидкая сталь.

В апреле Сазанов говорил, что ведомство уже направило проект на согласование. Тогда он отмечал, что его вступление в силу произойдет после согласования, однако "в любом случае это произойдет либо с 1 января 2027 года, либо с какого-то месяца 2026 года".

Как сообщалось, вопрос уравнивания фискальной нагрузки для отечественных производителей металлопродукции и импортеров при уплате акциза на жидкую сталь был инициирован Минпромторгом.

В конце марта владелец "Магнитогорского металлургического комбината" Виктор Рашников говорил, что ожидает введения акциза на ввозимую в РФ сталь в ближайшие три - четыре месяца.

Акциз на сталь российских производителей, который изначально рассматривался как временная мера, был введен с 1 января 2022 года. Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, он обнуляется при условии, если значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженного на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, находится на отметке меньше 30 тыс. руб. Весь прошлый год металлурги, которые столкнулись с падением спроса на сталь, обращались в профильные министерства с предложениями не фиксировать цену отсечения при расчете акциза на сталь, а индексировать установленную в 2022 году цену в 30 тыс. рублей с учетом накопленной инфляции, а позднее - с предложением продлить отсрочку по уплате акциза на сталь. В марте этого года Сазанов еще раз подтвердил позицию Минфина о том, что поддержка компаний черной металлургии не может быть связана со снижением налоговой нагрузки для всей отрасли, и ведомство не поддерживает корректировку акциза на российскую сталь.