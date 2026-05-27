Поиск

Минфин пока не согласовал с министерствами акциз на импортную сталь

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ, который в апреле сообщил о подготовке законопроекта о взимании акциза с ввозимой на территорию страны стали, пока не согласовал его с профильными министерствами.

"Сейчас пока нет, идет межведомственное обсуждение", - ответил замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам на вопрос о согласовании формулы акциза на импортную сталь. Он напомнил, что формула будет привязана к конечной продукции, при производстве которой используется жидкая сталь.

В апреле Сазанов говорил, что ведомство уже направило проект на согласование. Тогда он отмечал, что его вступление в силу произойдет после согласования, однако "в любом случае это произойдет либо с 1 января 2027 года, либо с какого-то месяца 2026 года".

Как сообщалось, вопрос уравнивания фискальной нагрузки для отечественных производителей металлопродукции и импортеров при уплате акциза на жидкую сталь был инициирован Минпромторгом.

В конце марта владелец "Магнитогорского металлургического комбината" Виктор Рашников говорил, что ожидает введения акциза на ввозимую в РФ сталь в ближайшие три - четыре месяца.

Акциз на сталь российских производителей, который изначально рассматривался как временная мера, был введен с 1 января 2022 года. Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, он обнуляется при условии, если значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженного на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, находится на отметке меньше 30 тыс. руб. Весь прошлый год металлурги, которые столкнулись с падением спроса на сталь, обращались в профильные министерства с предложениями не фиксировать цену отсечения при расчете акциза на сталь, а индексировать установленную в 2022 году цену в 30 тыс. рублей с учетом накопленной инфляции, а позднее - с предложением продлить отсрочку по уплате акциза на сталь. В марте этого года Сазанов еще раз подтвердил позицию Минфина о том, что поддержка компаний черной металлургии не может быть связана со снижением налоговой нагрузки для всей отрасли, и ведомство не поддерживает корректировку акциза на российскую сталь.

Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пашинян заявил избирателям об их праве выбирать членство Армении в ЕАЭС или ЕС

 Пашинян заявил избирателям об их праве выбирать членство Армении в ЕАЭС или ЕС

Еще два супертанкера смогли выйти из Ормузского пролива

 Еще два супертанкера смогли выйти из Ормузского пролива

SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией более $1 трлн

 SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией более $1 трлн

Brent подешевела до $98,06 за баррель

 Brent подешевела до $98,06 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Силуанов заявил, что цена реализации российской нефти остается ниже мировой

 Силуанов заявил, что цена реализации российской нефти остается ниже мировой

ВТБ планирует SPO в объеме до 49% под партнерство с Wildberries-Russ

 ВТБ планирует SPO в объеме до 49% под партнерство с Wildberries-Russ

Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 9,71 руб./а

Падение котировок ЮГК на "Мосбирже" превысило 10%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2348 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9609 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов