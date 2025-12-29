Глава Минприроды РФ: компании станут активнее разрабатывать технологии ТРИЗ, если будут льготы

Александр Козлов рассказал о нацпроекте "Экологическое благополучие", об открытии месторождений и ситуации с трудноизвлекаемыми запасами

Александр Козлов Фото: Пресс-служба

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов и экологии курирует широкий круг вопросов - от чистого воздуха и краснокнижных животных до залежей полезных ископаемых и международных геологических проектов. В 2025-м особую злободневность приобрели накопившиеся экологические проблемы, кроме того, в перечень задач Минприроды добавились вопросы развития отрасли редких и редкоземельных металлов. О том, как продвигается новый нацпроект "Экологическое благополучие", как решается проблема снижения бюджетных поступлений от продажи участков недр, о перспективах частных компаний в региональной разведке твердых полезных ископаемых и о важности льгот для трудных запасов (ТРИЗ) нефти и газа в интервью "Интерфаксу" рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

- В последние годы экологическая повестка хоть и остается актуальной, но в публичном поле потеряла былую остроту. В то же время появились новые задачи в недропользовании - вовлечение редкоземельных металлов, активное освоение Дальнего Востока. Как такие изменения сказались на приоритетах работы Минприроды?

- Экологическая повестка никогда не потеряет свою остроту. Потому что это важно для людей: чистые реки, озёра, лес, воздух, которым дышим. Мы передадим природу следующим поколениям, эти проблемы всегда в приоритете.

Недропользование было и остается одним из ключевых направлений деятельности министерства. Сегодня, действительно, фокус несколько сместился - с высоколиквидных полезных ископаемых (например, золото, медь, алмазы) на дефицитные, те, что раньше по большей части экспортировались. Это так называемое высокотехнологичное сырье: литий, ниобий, редкоземельные металлы, марганец, хром, титан и другие металлы. Под такое стратегическое сырье мы настроили второй этап федерального проекта "Геология: возрождение легенды". Особый акцент на высокотехнологичном сырье сделан и в Стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2050 года.

Сейчас стоит задача утверждения плана мероприятий по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов. Ответственным назначен Минпромторг, Минприроды совместно с Роснедрами участвуют в реализации задачи. Со своей стороны, мы подтверждаем: в стране запасов достаточно как высоколиквидного, так и дефицитного сырья, они способны обеспечить потребности российской экономики на долгосрочную перспективу.

- Каковы итоги работы Минприроды по экологическому направлению в 2025 году? Какие из незавершенных задач переходят на 2026 год?

- Экологическая повестка государства не может ограничиваться одним годом, это постоянный процесс, с долгосрочными ориентирами. В 2024-м закончился нацпроект "Экология", его логичным продолжением в 2025-м стал нацпроект "Экологическое благополучие", его результаты есть в конкретных цифрах.

Например, 4089 домов переведены с угольного на газовое или электроотопление по проекту "Чистый воздух" в городах Южно-Сахалинск, Братск, Новокузнецк, Нижний Тагил, Искитим, Омск и Улан-Удэ. В 1978 домах Красноярска, Минусинска, Абакана и Черногорска установлены твердотопливные котлы. Это обеспечивает снижение загрязняющих атмосферу выбросов, а значит - сохраняет здоровье людей и экологию. Совокупный объем выбросов опасных загрязняющих веществ снижен в 2025 году по сравнению с 2017 годом на 20,5% в 12 городах, которые участвуют в эксперименте по квотированию выбросов, и почти на 2% по сравнению с 2020 годом в 29 новых городах, только недавно вошедших в эксперимент.

В сфере твердых коммунальных отходов (ТКО) по итогам года мы выходим на показатели сортировки в 56,2%, захоронение снизится на 19,3%, во вторичный оборот будет направляться 13,2% отходов производства и потребления. Также отмечу, что в этом году построен 21 объект по обращению ТКО.

В лесовосстановлении держим тренд на превышение площадей высаженного леса над утраченным. В 2025 году посадили 1,36 млн гектаров нового леса. Сформировали запас лесных семян в размере 39 тонн при плане 16,7 тонн.

В прибрежных морских акваториях Дальнего Востока убрали и утилизировали 14 затонувших судов. Из них на Камчатке - 3, в Сахалинской области - 10 и один в Приморье. Суда десятилетиями мешали судоходству и загрязняли окружающую среду.

Большая работа проделана в сфере сохранения биоразнообразия. В ведении Минприроды появилось 6 новых особо охраняемых природных территорий федерального значения. Интересно, что всё больше жителей страны стремятся узнать об уникальной природе России: турпоток в нацпарки растет. На декабрь 21,6 млн человек посетили заповедные территории - это почти на 23% больше, чем в прошлом году.

Особым блоком идет строительство и реконструкция дамб. Работы ведутся по федпроекту "Защита от наводнений и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений". За год введено в эксплуатацию 11 гидротехнических сооружений: в Алтайском, Приморском и Хабаровском краях, Тамбовской, Кемеровской и Еврейской автономной области, Чечне и Татарстане.

По всем направлениям работа будет продолжена в 2026 году.

- Одной из самых волнующих проблем для населения остаются чистая вода и наличие/работа очистных сооружений, особенно на Волге и Байкале. В 2025 году этот вопрос перешел в ведение Минприроды. Как надеетесь добиться перелома в многолетнем кризисе этой сферы?

- Минприроды курирует строительство и модернизацию 145 очистных сооружений на Волге и Байкале, а также по федеральному проекту "Вода России" в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие". Остальные очистные сооружения страны курирует профильное ведомство - Минстрой. Все 145 объектов находятся на особом контроле федерального центра, в еженедельном режиме регионы сообщают правительству о работе по вводу в эксплуатацию очистных.

Ключевой момент - объект не просто нужно ввести, а добиться того, чтобы он реально работал, чтобы сточные воды достигли нормативов очистки. Такие показатели верифицирует Росприроднадзор. Сегодня из 145 очистных сооружений 46 уже достигли нормативных показателей, хотя летом прошлого года таких объектов вообще не было. На 85 ведутся пуско-наладочные работы, 14 - в стадии строительства. Каждый объект индивидуален, где-то достаточно докупки оборудования или замены реагентов, а где-то нужно полное перепроектирование.

На объекты выделяются серьезные федеральные средства. Поэтому новые объекты для федпроекта "Вода России" проходят строгий отбор на площадке научно-технического совета при Минприроды. Среди критериев - полученное комплексное экологическое разрешение и ввод в эксплуатацию не позднее 1 декабря 2030 года. На данный момент отобрано 9 объектов: 8 - очистные сооружения в Нижегородской, Челябинской, Курганской, Иркутской областях и Пермском крае, и 1 - это строительство централизованной системы водоотведения в городе Кинешма Ивановской области. Следующий отбор пройдет в начале 2026 года.

- К теме недропользования. Сколько средств получит бюджет РФ в 2025 году за счет предоставления компаниям участков недр? Каков прогноз таких бюджетных поступлений на 2026 год?

- Год еще не закончился, окончательные итоги станут известны в начале 2026-го. Рассчитываем, что сумма по итогам 2025-го составит 28,6 млрд рублей. Это на 24% больше по сравнению с фактическими поступлениями от платежей 2024 года. К слову, прогноз на 2025 год был 19,4 млрд рублей. Мы его перевыполнили. Прогнозное задание для Роснедр на 2026 год, то есть база, от чего отталкиваемся, - 20,1 млрд рублей.

- Минприроды подготовило изменение платежей для аукционов по недрам исходя из ценности месторождений (в частности, предлагается повысить на 20% разовый платеж за участки россыпного золота). Насколько эта мера может увеличить бюджетные поступления от аукционов на недра?

- Что касается роста на 20% разового платежа на участки с россыпным золотом. Мы подготовили изменения в методику расчета разового платежа для аукционов и правила определения разовых платежей для участков, которые предоставляются без аукционов.

Цены на золото растут, статистика аукционов последних лет показывает высокий интерес инвесторов к разработке таких месторождений. Примеры: в июле в Магаданской области итоговый платеж за три участка россыпного золота составил 1,495 млрд рублей при общих стартовых платежах в 186,3 млн рублей. В августе за участок россыпного золота на реке Чаанай на Чукотке инвестор на аукционе заплатил 1,279 млрд рублей при стартовом платеже в 304,6 млн рублей.

Повышение стартовых платежей позволит соблюсти баланс интересов государства и бизнеса на этапе предоставления участков недр. Безусловно, не всегда торги на золото заканчиваются многократным превышением стартовой цены. Все же рассчитываем, что после вступления изменений в силу бюджет получит не менее 1,5 млрд рублей в год дополнительно.

- Каковы предварительные данные по воспроизводству запасов нефти и газа в 2025 году?

- Тоже пока могу дать только предварительные цифры, финальные станут известны чуть позже. На данный момент прирост запасов по результатам геологоразведки по всем категориям составляет: по нефти - 666 млн тонн, по газу - 686 млрд куб. метров. Открыто 36 новых месторождений углеводородного сырья, из них 2 крупных: Толавэйское газоконденсатное в ЯНАО (54,4 млрд куб. м газа и 20,4 млн т конденсата) и Мезенинское газовое в Красноярском крае (49,7 млрд куб. м газа). И два средних по запасам - Усть-Бирюкское газоконденсатное в Республике Саха (Якутия) (14,3 млрд куб. м газа, открыла "Туймааданефтегаз") и Еркутаяхское нефтяное в ЯНАО (11,6 млн т нефти, недропользователь "Ямал юг"), остальные - мелкие по запасам месторождения. Сейчас еще проходят государственную экспертизу запасов материалы по открытию шести месторождений углеводородного сырья.

- Каковы данные по воспроизводству и открытиям крупных участков ТПИ, особенно по золоту?

- По предварительным данным открыто 251 месторождение твердых полезных ископаемых, 210 из них - месторождения россыпного золота. За 11 месяцев года прирост запасов по золоту - 542 тонны, по углю - 768,4 млн тонн. Но есть еще запасы, которые находятся в стадии постановки на государственный баланс.

Самыми крупными и значимыми открытиями года среди твердых полезных ископаемых стали месторождения калийно-магниевых солей - Иванихинское с суммарными балансовыми запасами сильвинита - 981,6 млн тонн и Целинное - 1 992,8 млн тонн. Оба месторождения находятся в Саратовской области, их открыла компания "Еврохим-Саратовкалий" (АО "МКХ "Еврохим").

Стоит отметить открытое "Тиомин Ресурс Байкал" месторождение апатит-перовскит-титаномагнетитовых руд Жидойское в Иркутской области с запасами железных руд 218,8 млн т, титана (диоксида) 17,3 млн т и апатитовых руд (P2O5) 6,3 млн т и медно-серебряное месторождение Ункурское в Забайкальском крае с запасами меди 94,3 тыс. т и серебра 699,6 т., недропользователь - "Тува-Кобальт".

Кроме того, "Томская инвестиционная компания" поставила на государственный баланс запасы Голевского месторождения сынныритовых руд - 163,9 млн т, которое является источником нетрадиционного калий-алюминиевого сырья.

- Какие крупные участки УВС и ТПИ будут выставлены на аукционы в 2026 году?

- Роснедра сейчас формируют списки участков недр для лицензирования на 2026 год, и в течение года эти списки будут дополняться.

Среди крупных запланированных участков: месторождение титаномагнетитовых руд Америка в Мурманской области (геологоразведка шла за счет государства); месторождение Чалганское, участок Северный в Амурской области (кварц-каолинитсодержащие пески); Филипповский участок Ордынского циркон-ильменитового месторождения (титан и цирконий, стекольные пески) в Новосибирской области.

Кроме того, планируется ряд аукционов на крупные участки золота. В частности, Зэгэнгольское и Каралонское месторождения в Бурятии, Тулунское месторождение в Иркутской области, Васильевское в Красноярском крае, Аркачанская площадь в Якутии, Радужное месторождение - западный фланг Левобережного рудного поля рудная зона Орлиная в Кабардино-Балкарии, ряд участков на рассыпное золото на Чукотке и в Магаданской области.

- Отраслевые эксперты обращают внимание, что доля открытия коммерчески эффективных месторождений углеводородов (УВС) снижается из года в год. По некоторым оценкам, больше половины открытых месторождений УВС пока остаются экономически не прибыльными для разработки. Согласны с такой оценкой?

- С экономической точки зрения месторождение - это скопление полезных ископаемых, количество и качество которых, а также условия разработки пригодны для промышленного использования. Важный момент: разделение запасов месторождений на балансовые и забалансовые. Если говорить упрощенно, то балансовые запасы - экономически рентабельные, забалансовые - в текущих условиях пока нет, но в будущем, а ведь технологии добычи и переработки совершенствуются, такие запасы могут стать экономически эффективными.

Таким образом, все поставленные на государственный учёт месторождения, на которых подсчитаны балансовые запасы, являются коммерчески эффективными.

По углеводородам - да, действительно, на начальной стадии разведки некоторые запасы новых открытых месторождений бывают на пороге рентабельности. Однако в этом и задача компаний - проводить последующую доразведку месторождения, увеличивая долю экономически выгодных запасов.

- Насколько значительно уменьшилась активность нефтегазовых компаний на шельфе?

- Арктика, включая её шельф, это зона повышенного риска при освоении месторождений. Сложные ледовая обстановка, гидрологический, температурный и ветровой режимы. Есть наличие дрейфующего ледового покрова с его временной изменчивостью, возможность вторжения тяжелых льдов и айсбергов из более северных районов.

Наиболее доступным для освоения на арктическом шельфе является Баренцево море. Значительно более тяжелая обстановка на Карском море, где короткое и сложно прогнозируемое безледовое окно. У Восточно-Сибирского, Чукотского морей и моря Лаптевых слабая изученность, нефтегазоносность не подтверждена.

Для реализации шельфовых проектов необходимы рентабельные технологии. Минприроды всегда идет навстречу недропользователям, особенно тем, кто работает в Арктике. Например, мы внесли изменения в постановление правительства от 3 мая 2024 года № 569, по которому сроки работ по лицензионным обязательствам продлены на 4 года для тех, кто добыл в 2022 году не менее 80 млрд. куб. метров газа. По 59 таким лицензиям внесены изменения по внутренним срокам реализации проектов, из них у 2 лицензий продлены сроки.

- Как развивается активность компаний на севере Красноярского края, где формируется новая нефтегазовая провинция?

- В этом регионе активно работают и компании, и государство. Росгеология в рамках региональных геологоразведочных работ завершила бурение и испытание Новоякимовской 1 скважины, где из нижнехетской свиты (аналог ачимовских отложений) на глубине 3233 м получен приток легкой нефти. Эта скважина расположена в 300 км на северо-восток от Пайяхского месторождения, входящего в кластер "Восток Ойл". Такие результаты испытаний подтверждают нефтегазоносность ачимовских отложений в центральной части Енисей-Хатангского регионального прогиба.

Сейчас потенциал развития севера Красноярского края напрямую зависит от проекта "Восток Ойл", уже объединившего месторождения Ванкорского кластера, Пайяхской группы, Западно-Иркинского участка и Восточно-Таймырской группы. Вводится в пробную эксплуатацию Пайяхское месторождение. Под нужды проекта строится порт в бухте Север, с которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.

- Трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) постепенно становятся базовыми в добыче углеводородов России. Но их освоение требует новых технологий и оборудования, высоких затрат. При этом дискуссия вокруг ТРИЗ сталкивается с позицией Минфина о том, что до сих пор нет четких пояснений, что такое трудные запасы. Какие предложения делают Минприроды и Роснедра, чтобы найти точки сближения с Минфином в плане обеспечения ТРИЗ льготами и стимулами?

- Технически все определения по ТРИЗ известны. Понятие трудноизвлекаемых запасов и что именно к ним относится закреплено в законодательстве. Перечень ТРИЗ зафиксирован постановлением правительства. Стратиграфические характеристики залежей обозначены приказом Минприроды. Все документы проходили согласование с заинтересованными ведомствами, в том числе с Минфином.

По большинству категорий ТРИЗ Минфином в Налоговый кодекс введены льготы. Кроме того, точечно льготируются категории запасов углеводородного сырья по конкретным участкам недр. Уже действуют 18 технологических полигонов по изучению ТРИЗ, из них 5 лицензий предоставлено в 2025 году. Цель этих полигонов - подготовить такие технологии изучения, разведки и добычи ТРИЗ, которые обеспечат эффективное вовлечение трудных запасов в разработку. А значит, обеспечат и дополнительные налоговые поступления в бюджет страны.

Однако сегодня нефтяная промышленность смещает фокус на освоение ТРИЗ, к которым также можно отнести высоковыработанные и высокообводненные месторождения. Их разработка на поздней стадии сопровождается повышенными эксплуатационными затратами. И совершенно верно поднимается вопрос о мерах усиления господдержки предприятий, работающих на таких месторождениях.

Кроме того, отдельным вопросом стоит тема газовых ТРИЗ: на фоне сокращения остаточных запасов "легкого" сеноманского газа в Надым-Пур-Тазовском регионе нужно вовлекать ТРИЗ ачимовского, юрского и надсеноманского газа. Для Западной Сибири также важно освоение палеозойских отложений.

Минприроды предлагает расширить перечень ТРИЗ для технополигонов. И усилить их поддержку, например, компенсировать часть затрат компании, если она оперативно внедряет и масштабирует технологии с таких полигонов. Тут, конечно, нужен дополнительный мониторинг реализации проектов на технополигонах.

Можно рассчитывать, что компании станут активнее разрабатывать технологии ТРИЗ, если будут льготные условия. В первую очередь мы ждем заявки недропользователей в Надым-Пур-Тазовском регионе для лицензирования под ачимовский газ, в Ханты-Мансийском автономном округе - для полигонов под нефтяные ачимовские и юрские отложения, всем известную баженовскую свиту, в Томской области для полигонов под нефтяную юру и газовый палеозой, в Волго-Уральской провинции - под доманиковые отложения.

Сейчас лидеры в лицензировании технополигонов - "Газпром нефть", "Роснефть" и "Татнефть", а также частные недропользователи, к примеру - "Ставропольнефтегаз", "Технефтьинвест". В целом реализация проектов разработки технологий и в разведке, и добычи ТРИЗ поможет снизить себестоимость извлечения таких запасов, обеспечит дополнительные объемы добычи нефти и газа.

- С сентября 2023 года частные инвесторы могут заниматься региональными этапами геологоразведки, ранее такими работами занималось исключительно государство. Сообщалось о 7 первых объектах регионального ГРР, которыми заинтересовались компании. Какие недропользователи взяли участки?

- Региональные геологоразведочные работы (ГРР) самые рискованные, их проведение совсем не обязательно заканчивается обнаружением запасов. Но они могут стать стимулом для компаний вкладывать больше денег в разведку. С допуском частных предприятий к региональным работам все именно так: после того, как будут выявлены перспективные участки, компании могут претендовать на них для дальнейших исследований.

Первые 7 лицензий на региональные работы за счет частных инвестиций выданы в 2025 году. Все участки находятся в северных широтах: 3 на Чукотке (золото и серебро рудное, молибден), 1 - в Якутии (золото рудное), 1 - в Красноярском крае (алмазы коренные, золото рудное, уран), 1 - в Архангельской области (алмазы).

Участвуют 5 компаний - "АЛРОСА", "Полюс", Nordgold, "АГД Даймондс" и "Звезда Сибири". Общий объём инвестиций на три года составляет 1,112 млрд рублей.

Бизнес уже запроектировал работы и приступил к их реализации. Работа идет в тесном сотрудничестве с подведомственными учреждениями Роснедр. На 5 объектах из 7 вместе с Научно-исследовательским геологическим институтом имени Карпинского состоится геологическое доизучение ранее заснятых площадей (масштаб 1:200000), на двух сообща с Институтом минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов создадут геохимические основы для геологокарты (масштаб 1:200000).

В 2026 году мы продолжим сотрудничество с недропользователями по региональной разведке. В перечень участков включены еще два на Чукотке: соответствующие заявки получены от компаний "Полюс" и "Норильский никель". Сейчас идет процедура согласования их заявок, и в случае положительных решений выдача лицензий планируется в I квартале 2026 года.

Также в следующем году предложим компаниям участвовать в крупномасштабных региональных работах исключительно за счет собственных средств. Это геолого-минерагеническое картирование (масштаба 1:50000) на более локальных участках. Роснедра предварительно подготовили перечень таких площадей. Планируется, что до конца I полугодия 2026 года они будут предложены недропользователям. Ряд крупных компаний уже проявил интерес - Nordgold, "Полюс", "Полиметалл" и другие.

Приоритетными регионами для выполнения региональных ГРР по-прежнему остаются Сибирский (СФО) и Дальневосточный федеральные округа (ДФО), Арктическая зона.

- Есть ли крупные победы в борьбе со "спящими" лицензиями? Сообщалось, например, о намерении Минвостокразвития обратиться в Минприроды, чтобы отозвать лицензию у "Ресурсов Малого Хингана" - что с этой инициативой?

- Наша задача - обеспечить эффективное управление сырьевой базой, поэтому "спящие лицензии" недопустимы. Роснедра постоянно мониторят качество исполнения лицензионных обязательств компаниями. С 2020 года (то есть за 5 лет) Роснедра и его территориальные органы выдали 5391 уведомление по процедуре досрочного прекращения права пользования недрами. Еще 1539 лицензий отозвано - компании не устранили выявленные нарушения. До конца года планируется запустить в эксплуатацию систему автоматического мониторинга лицензий, и тогда нарушения будут выявляться еще быстрее.

Что касается компании "Ресурсы Малого Хингана". Амурская бассейновая природоохранная прокуратура направила в Роснедра сведения о нарушениях компании по лицензиям на Центральном и Березовском месторождениях, хвостохранилищу Хинганского месторождения олова. Роснедра, вернее их департамент по ДФО, инициировал процедуру досрочного прекращения права пользования недрами. В мае 2025 года компании "Ресурсы Малого Хингана" выданы уведомления для устранения нарушений. Согласно законодательству, компания должна устранить их в течение 12 месяцев. Вопрос об отзыве либо сохранении лицензий будет рассмотрен соответствующей комиссией Дальнедр во II квартале 2026 года.

- С 2022 года действует возможность продажи свидетельств по "первооткрывательству", а с 2024 года - передача поисковых лицензий путем их прямой продажи. Насколько активно недропользователи пользуются этими новыми видами прав?

- Эти механизмы введены относительно недавно, практика ещё нарабатывается. Пока в качестве примера могу привести: в 2024 году лицензия на пользование недрами для разведки и добычи открытого месторождения Павловское (рудное золото) передана компании "Салдинская ЗРК". Первооткрыватель месторождения - "Маминская горнорудная компания".

- Правительство 1 декабря утвердило план мероприятий по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов. Какие ключевые моменты этого плана можете отметить?

- Несмотря на то что в развитии отечественной редкоземельной промышленности основные задачи решает Минпромторг, Минприроды тоже принимает в этом активное участие. За нами - сырьевое обеспечение. Ведь для разработки стратегии развития редкоземельной отрасли необходимо четкое понимание, насколько сырьевая база способна обеспечить нужды отечественного производства.

Мы провели комплексный анализ минерально-сырьевой базы и понимаем, что в целом она способна обеспечить любые потребности российской экономики. Однако есть ряд проблем, в частности - сложность руд месторождений редкоземельных металлов. Для их обогащения требуются экономически эффективные технологии. Это поле для совместной с Минпромторгом работы.

Ещё один вызов - отсутствие реализованных промышленных технологий так называемого разделения РЗМ (получения отдельных редкоземельных металлов или их соединений и сплавов). А именно в них нуждаются наши потребители. Пока в стране действует всего один промышленный комплекс по производству РЗМ-продукции, объединяющий Ловозерский ГОК (производит РЗМ-содержащий рудный концентрат) и Соликамский магниевый завод (где из этого концентрата получают неразделенные карбонаты РЗМ).

Мы надеемся, что в 2027 году пробел в технологической цепочке будет восполнен - на площадке Соликамского магниевого завода строится первый в стране разделительный комплекс. Он позволит получать индивидуальные оксиды лантана, церия, неодима и празеодима с годовой производительностью 2,5 тыс. т.

План мероприятий по развитию отрасли редких и редкоземельных предполагает запуск новых технологических проектов. В частности, создание кластера глубокой переработки редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе и формирование инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) "Долина Менделеева".

- Как оцениваете деятельность Росгеологии после одобрения плана стабилизации финансового положения компании? Потребуются ли для Росгео новые дополнительные меры господдержки?

- К настоящему моменту все запланированные мероприятия по стабилизации финансового состояния Росгеологии выполнены. Это в рамках той дорожной карты, которая была утверждена правительством в 2025 году. Произошли изменения в структуре и руководстве компании. Долг Росгео рефинансирован и консолидирован в новом банке-партнере. Всё это вместе позволило сохранить компанию.

Теперь прорабатываются дополнительные меры для того, чтобы увеличить прибыль Росгеологии, делаем ставку на реализацию совместных геологоразведочных проектов, участие компании в добычных активах. Завершается работа по подготовке стратегии Росгеологии. В этой компании сконцентрированы ключевые компетенции, лучшие кадры, нам важно сделать ее работу эффективной.

- Минприроды курирует несколько межправкомиссий - с КНДР, Монголией, африканскими странами. Какие приоритеты у этих МПК на 2026 год?

- Как председатель 8 межправительственных комиссий могу сказать, что по каждой из них свои особенные направления сотрудничества. Из основных планов на первое полугодие 2026 года - провести очередные заседания комиссий с ЮАР, Зимбабве, Гвинейской Республикой. В этих странах у нас реализуются крупные горнодобывающие проекты. Сотрудничаем с ними также в сфере сельского хозяйства, энергетики, образования и науки, культуры.

С Монголией диалог идет по поставкам нефтепродуктов, строительству и модернизации генерирующих объектов, в атомной сфере. Энергетика одно из основных направлений, уже много лет Россия - надежный поставщик электроэнергии в Монголию. Межправсоглашение на базовое проектирование модернизация ТЭЦ-3 в Улан-Баторе подписано в 2024 году. Сейчас коллеги из ООО "Интер РАО - Экспорт" и ГАО "ТЭЦ 3" согласовывают условия контракта. Планируется, что в 2026 году будут проведены проектные работы. По их итогу актуализируется бюджет и сроки реализации проекта.

Мы продолжаем изучение планов монгольской стороны по строительству генерирующих объектов на реке Селенга, в частности ГЭС "Эгийн-Гол". Сейчас над оценкой влияния на окружающую среду работает Российская и Монгольская академии наук. Ученые проводят исследования.

И, конечно, сотрудничество с Корейской Народно-Демократической Республикой. Спектр направлений широкий: развитие туризма, образовательные программы, здравоохранение, транспортная сфера - в этом году началось строительство автомобильного моста через реку Туманная, который свяжет наши страны. Следующая межправкомиссия состоится в Пхеньяне в 2026 году.

- Каковы перспективы работ России в Международном районе морского дна Мирового океана?

- Российская Федерация больше 30 лет является членом Международной организации по морскому дну (МОМД). Интерес для нашей страны объясняется богатыми залежами на морском дне таких востребованных металлов как никель, кобальт, марганец и редкоземельные элементы. У России три собственных контракта с МОМД на каждый вид полезного ископаемого дна Мирового океана. Поисковые работы по ним проведены, оценочные почти завершены, начата разведка, по завершении которой приступим к опытной добыче. Для этого нужно соответствующее оборудование, надеемся решить задачу совместно с Минпромторгом и другими заинтересованными ведомствами.

Если Россия успешного выполнит разведочные контракты МОМД, то получит приоритетное право на промышленную глубоководную добычу в Мировом океане. Это и высокий международный статус, и новый технологический вызов.