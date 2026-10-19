Эксперимент по расширению маркировки радиоэлектронной продукции начнут в декабре

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг подготовил проект постановления правительства о запуске с 1 декабря 2026 года эксперимента по распространению маркировки на контрольно-кассовую технику, компьютеры, системные блоки и ряд других видов радиоэлектронной продукции, а также бытовую технику.

Согласно опубликованному тексту проекта документа, эксперимент продлится до 31 мая 2028 года.

Он затронет кассовые аппараты, банкоматы, машины для сортировки и подсчета монет, счетные машины, калькуляторы, вычислительную технику, устройства ввода, вывода и хранения данных, консоли для видеоигр, телекоммуникационное оборудование, бытовую технику, вентиляторы, кондиционеры, электрические устройства сигнализации и управления движением, электрические машины и аппаратуру с индивидуальными функциями, микроскопы, дифракционные аппараты.

Летом 2026 года Минпромторг сообщал, что продлевает на 2027 год и расширяет эксперимент по маркировке электронной продукции. При этом первоначально запустить расширенный эксперимент предполагалось с сентября этого года и завершить 31 августа 2027 года.

Обязательная маркировка в отношении отдельных видов радиоэлектронной продукции введена в России с 1 марта 2026 года. Сейчас она затрагивает ноутбуки, смартфоны, сотовые телефоны и прочие телефонные аппараты.