РФ усилит контроль за локализацией в электронике за счет повторных проверок

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Некоторые производители радиоэлектроники в РФ, получая подтверждение статуса российской продукции, в дальнейшем переходят при ее производстве на более дешевые иностранные компоненты, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, сообщив, что для пресечения таких случаев государство вводит процедуру повторных проверок на соответствие товаров в сфере электроники требованиям к локализации.

"Бывают, я не буду лукавить, моменты, когда производитель, единожды представив свою продукцию с тем составом компонентов, которые соответствуют реестру российского, после этого переходит на более дешевые решения, и таким образом под видом российского поставляется продукция с большим количеством компонентов иностранного производства... Поэтому мы уже начали процедуру повторных сверок, когда на предприятие-производитель приходят представители федеральных органов исполнительной власти, кто отвечает за это, - в частности, представитель Минпромторга, Росстандарт сейчас подключается к работе уже с формальной стороны. И если нарушения обнаруживаются вторично, то этот производитель выбывает из реестра на несколько лет", - сказал он в ходе пленарной сессии форума "Микроэлектроника - 2026".

Сейчас с таким предложением в правительство вышел Минпромторг, сообщил Мантуров. "Мы это будем поддерживать", - добавил он.

Усиление контроля за соблюдением требований по локализации российской радиоэлектроники будет касаться и заказчиков.

"У каждой стороны есть свои права и обязательства. Если заказчик работает в рамках 44-го или 223-го федерального закона (регулируют соответственно закупки госструктур и госкомпаний - ИФ), и, конечно же, не каждый заказчик обладает компетенцией и возможностями убедиться и проверить тот или иной состав оборудования, который публикуется в том числе в государственной информационной системе промышленности, но, как я уже сказал, что не каждый, к сожалению, производитель до конца следует этим правилам. Поэтому заказчик тоже обязан проверить, привлекая специалистов РСПП, Минпромторга и других профильных структур, которые имеют такие компетенции", - заявил Мантуров.

Повысить контроль, как отметил первый замглавы правительства, также должна маркировка радиоэлектронной продукции, стартовавшая в РФ весной этого года в отношении отдельных видов товаров, включая ноутбуки и смартфоны, и которую планируется в дальнейшем расширять.

Мантуров напомнил, что для определения степени "российскости" в радиоэлектронной отрасли начала внедрятся система балльной оценки локализации: в прошлом году она была введена для телеком-оборудования, в отношении интегральных схем она начнет действовать с января 2027 года.