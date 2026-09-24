Минпромторг РФ определил ставки техсбора на смартфоны, телефоны и ноутбуки

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Технологический сбор в отношении радиоэлектроники начнет действовать в РФ с 1 декабря 2026 года в отношении ноутбуков, смартфонов и телефонных аппаратов и составит в базовом варианте от 37 до 746 рублей с единицы продукции. Это следует из опубликованного в четверг проекта приказа Минпромторга РФ.

Документ устанавливает перечень продукции электроники, за которую уплачивается сбор, его размеры и методику их определения. Ставки сбора дифференцированы в зависимости от вида продукции, а также от того, включены ли товарный знак или модель такой продукции в Справочник товарных знаков и моделей, отметили в пресс-службе Минпромторга.

В рамках запускаемого с начала декабря "пилота" техсбор будет распространен на продукцию под кодами ТН ВЭД 8471 30 000 0 (ноутбуки, планшеты с клавиатурой), 8517 11 000 0 (телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой), 8517 13 000 0 (смартфоны), 8517 14 000 0 (сотовые телефоны) и 8517 18 000 0 (телефонные аппараты).

Базовая ставка техсбора для ноутбуков будет составлять 746 рублей/ед., при наличии информации о товарном знаке и модели в системе маркировки - 500 рублей, при отсутствии - 992 рубля. Для смартфонов техсбор предполагается установить в размере 373 рубля (базовый вариант), 250 рублей и 496 рублей соответственно. В отношении проводных телефонов с беспроводной трубкой техсбор составит 149 рублей (100 рублей и 198 рублей в зависимости от наличия сведений в системе маркировки), для сотовых аппаратов - 75 рублей (50 рублей и 100 рублей), для прочих телефонных аппаратов - 37 рублей (25 рублей и 49 рублей).

Обязательная маркировка в отношении всех этих видов радиоэлектронной продукции введена в РФ с 1 марта 2026 года.

Сообщалось, что в дальнейшем перечень товаров, подпадающий под уплату с него техсбора, может быть расширен. Также расширяется и потенциальный список маркируемой радиоэлектронной продукции. Так, с 1 сентября 2026 года по 31 августа 2027 года в РФ проводится эксперимент по маркировке компьютеров и системных блоков, устройств ввода и вывода информации, запоминающих устройств и твердотельных накопителей, игровых консолей, машин для обработки почтовой корреспонденции, а также различных носителей информации.

Введение в РФ технологического сбора предусмотрено утвержденными в ноябре 2025 года поправками к закону "О промышленной политике в РФ", согласно которым техсбор подлежит уплате в федеральный бюджет в связи с ввозом в Россию или производством внутри страны электронной компонентной базы (ЭКБ, электронных модулей) и промышленной продукции, содержащей ЭКБ. Перечни продукции для взимания сбора, как и размер платежей, утверждает правительство РФ. При этом оговаривается, что максимальный размер платежа в рамках промсбора не должен превышать 5 тысяч рублей.

В пояснительной записке к опубликованному в четверг проекту приказа Минпромторга отмечается, что при установлении текущего размера ставок "основным принципом послужило сохранение продукции всех ценовых сегментов в Российской Федерации (отсутствие существенного влияния технологического сбора на увеличение стоимости товаров низкого ценового сегмента)".