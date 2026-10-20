В Прохоровке БПЛА атаковал автомобиль, пострадали двое

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Прохоровке БПЛА атаковал легковой автомобиль, ранены двое мужчин, сообщил оперштаб Белгородской области.

Оба пострадавших доставят на лечение в Белгород.

Всего за последние часы беспилотники атаковали населенные пункты в пяти округах региона: Прохоровском, Шебекинском, Грайворонском, Валуйском и Борисовском. Там повереждения получили автомобили, жилые дома. В Шебекине, повреждены 9 легковых автомобилей, 2 грузовых автомобиля, 3 частных дома, 5 МКД и социальный объект.