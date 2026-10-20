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Кремль считает, что Арктика должна быть зоной сотрудничества, а не противостояния

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что Арктика должна быть территорией не конфронтации, а диалога.

"Мы убеждены, что Арктика не должна быть территорией противостояния, Арктика не должна быть зоной конфронтации. Арктика должна быть территорией взаимовыгодного сотрудничества. И для того, чтобы это обеспечить, нужен диалог. И РФ открыта для этого диалога", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он по просьбе журналистов во вторник прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о намерении Евросоюза соперничать с Россией и Китаем в Арктике.

"Госпожа Каллас неоднократно заявляла, что она против какого-либо диалога. Соответственно, европейским дипломатам нужно чуть-чуть разобраться со своей позицией и, ну, наверное, объяснить друг другу, как они собираются выстраивать какие-то форматы взаимодействия без диалога. С нашей точки зрения это невозможно", - сказал Песков.

Арктика Дмитрий Песков Евросоюз Кремль Кая Каллас
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