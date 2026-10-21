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Финляндия рассматривает Арктику как стратегический приоритет для Евросоюза

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Финляндия рассматривает Арктический регион как стратегический приоритет для Евросоюза и признает новую арктическую стратегию ЕС как имеющую центральное значение для безопасности, конкурентоспособности и будущего Европы, заявил через пресс-службу премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

"Финляндия активно продвигала Арктический регион как стратегический приоритет для ЕС. Новая стратегия основывается на этой работе и закладывает основу для более тесного сотрудничества между ЕС и его арктическими партнерами", - сказал он.

"Ключевые приоритеты для Финляндии включают укрепление европейского ледокольного потенциала, устойчивую разработку критически важных полезных ископаемых и развитие северных транспортных связей. Они укрепляют европейскую безопасность, надежность поставок и конкурентоспособность, а также открывают новые возможности для финских компаний", - считает Орпо.

По его словам, развитие северных транспортных связей укрепляет как экономическую активность и надежность поставок, так и военную мобильность. Важными для Финляндии являются трансъевропейская транспортная сеть (TEN-T), соединения Восток-Запад на севере Европы и проект Rail Nordica, который соединит финскую железнодорожную сеть с европейской. Арктическая стратегия ЕС предусматривает ускорение реализации проекта Rail Nordica, подчеркнул премьер.

Он отметил, что "связи на Севере - это вопрос безопасности и конкурентоспособности для всей Европы; нам нужны функционирующие железнодорожные соединения, ледоколы и надежные телекоммуникационные связи".

"Финляндия может многое предложить. Теперь стратегия должна быть реализована на практике в виде проектов и инвестиций, которые также принесут рост и рабочие места в Финляндию", - заявляет Орпо.

Финляндия Евросоюз Арктика Rail Nordica Петтери Орпо
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