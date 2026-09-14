В ЕС заявили о необходимости укрепления своих позиций в арктическом регионе

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры стран Евросоюза, участвовавшие 13-14 сентября в Арктическом саммите в Рованиеми, заявили о необходимости укрепления позиций ЕС в арктическом регионе, сообщило правительство Финляндии.

"В своей совместной декларации главы государств заявляют о необходимости активного укрепления позиций Европейского союза в северных регионах", - говорится в сообщении.

На необходимость укрепления совместной готовности ЕС влияют "растущая военная активность России, гибридное влияние и стратегические инвестиции в регионе".

"У нас состоялась очень полезная дискуссия на высоком уровне по Арктическому региону. Наряду с военной безопасностью, речь идет об экономической безопасности, критически важных полезных ископаемых, энергетике, инфраструктуре и логистике, торговых путях, безопасности поставок, а также об изменении климата и устойчивом развитии", - заявил организовавший саммит премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

По его словам, к конкретным европейским проектам в арктическом регионе могут относиться, например, возможности запуска спутников, критически важная инфраструктура и военная мобильность на Севере, трансграничные транспортные связи, а также добыча и переработка критически важных полезных ископаемых.

"Европа могла бы рассмотреть вопрос о совместном владении ледоколами. В Финляндии мы обладаем опытом мирового класса в области ледокольного дела, который предлагаем всей Европе", - сказал Орпо.

Ожидается, что Еврокомиссия представит осенью предложение по новой арктической стратегии ЕС и ее реализации.

В Арктическом саммите приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Румынии Никушор Дан премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Совместную декларацию также подписали Нидерланды, Греция, Польша и Швеция.

Институты ЕС были представлены главой Европейского совета Антониу Коштой, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас и комиссаром по международному партнерству Йозефом Сикелой.