Поиск

ЕС намерен обновить свою стратегию для Арктики в связи с нарастанием угроз

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила во вторник, что в Евросоюзе ведется работа по обновлению союзной стратегии для Арктики ввиду осложнения ситуации с безопасностью.

"Вместе с государствами-членами мы обновляем нашу арктическую стратегию ЕС. Она будет отражать изменившуюся ситуацию в сфере безопасности, и Гренландия станет ее ключевым элементом. Для обеспечения безопасности региона необходимо партнерство. Норвегия - один из ближайших и наиболее надежных партнеров ЕС", - заявила Каллас в городе Тромсё на пресс-конференции с норвежским министром иностранных дел Эспеном Бартом Эйде.

"Возможно, Китай пока и не скупает Арктику, но он неуклонно расширяет свое присутствие. А открытые претензии США на Гренландию подчеркивают простую реальность: Арктика больше не является тихим уголком на карте, она передовая линия глобальной конкуренции держав. (...) Это сочетается с продолжающимся наращиванием военной мощи России на Крайнем Севере", - продолжила глава дипломатии ЕС.

По ее словам, "гибридные угрозы неуклонно нарастают по своей интенсивности и частоте - глушение GPS, диверсии, шпионаж".

Каллас сказала, что в ответ "европейские союзники усиливают меры по обеспечению безопасности в Арктике, и Европейский союз готов внести свой вклад".

"Вместе с НАТО мы работаем над обеспечением стабильности, безопасности и сдерживания на Крайнем Севере. Партнерство ЕС-Норвегия в области безопасности и обороны переходит от бумаг к действиям, и мы углубляем сотрудничество в области кибербезопасности, морской безопасности и защиты критической инфраструктуры", - заявила глава европейской дипломатии.

В качестве конкретного примера она сообщила, что финансирование европейской оборонной инициативы SAFE открыто и для Норвегии, и выразила уверенность, что "норвежские компании также будут продолжать демонстрировать высокие результаты в программах Европейского оборонного фонда".

Арктика ЕС Кая Каллас Норвегия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Индии заявили, что переговоры по торговому соглашению с США еще продолжаются

 В Индии заявили, что переговоры по торговому соглашению с США еще продолжаются

Макрон сообщил о подготовке на техническом уровне разговора с Путиным

Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху

 Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху

Парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии

Прокуратура Парижа вызвала на допрос Илона Маска

 Прокуратура Парижа вызвала на допрос Илона Маска

Генсек НАТО заявил в Киеве о необходимости для Украины пойти на трудные решения

Начался суд над сыном кронпринцессы Норвегии, обвиняемым в 38 преступлениях

Израиль раскритиковал символику Комитета по управлению сектором Газа

Нефть Brent подешевела до $65,91 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $65,91 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 3 февраля
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8307 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });