ЕС намерен обновить свою стратегию для Арктики в связи с нарастанием угроз

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила во вторник, что в Евросоюзе ведется работа по обновлению союзной стратегии для Арктики ввиду осложнения ситуации с безопасностью.

"Вместе с государствами-членами мы обновляем нашу арктическую стратегию ЕС. Она будет отражать изменившуюся ситуацию в сфере безопасности, и Гренландия станет ее ключевым элементом. Для обеспечения безопасности региона необходимо партнерство. Норвегия - один из ближайших и наиболее надежных партнеров ЕС", - заявила Каллас в городе Тромсё на пресс-конференции с норвежским министром иностранных дел Эспеном Бартом Эйде.

"Возможно, Китай пока и не скупает Арктику, но он неуклонно расширяет свое присутствие. А открытые претензии США на Гренландию подчеркивают простую реальность: Арктика больше не является тихим уголком на карте, она передовая линия глобальной конкуренции держав. (...) Это сочетается с продолжающимся наращиванием военной мощи России на Крайнем Севере", - продолжила глава дипломатии ЕС.

По ее словам, "гибридные угрозы неуклонно нарастают по своей интенсивности и частоте - глушение GPS, диверсии, шпионаж".

Каллас сказала, что в ответ "европейские союзники усиливают меры по обеспечению безопасности в Арктике, и Европейский союз готов внести свой вклад".

"Вместе с НАТО мы работаем над обеспечением стабильности, безопасности и сдерживания на Крайнем Севере. Партнерство ЕС-Норвегия в области безопасности и обороны переходит от бумаг к действиям, и мы углубляем сотрудничество в области кибербезопасности, морской безопасности и защиты критической инфраструктуры", - заявила глава европейской дипломатии.

В качестве конкретного примера она сообщила, что финансирование европейской оборонной инициативы SAFE открыто и для Норвегии, и выразила уверенность, что "норвежские компании также будут продолжать демонстрировать высокие результаты в программах Европейского оборонного фонда".