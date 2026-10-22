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В Алупке река Хара-Баир затопила некоторые улицы

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Алупке из-за ливней река Хара-Баир вышла из берегов и затопила часть улиц в районе Севастопольского шоссе, сообщило МЧС.

"Вода заходит в дома и на придомовые территории. Для размещения жителей, чьи дома пострадали от паводка, развернут пункт временного размещения", - говорится в сообщении.

Для защиты жилых кварталов спасатели и сотрудники администрации возводят дамбу. Работа ведется на пяти участках.

В поселке городского типа Кореиз в Ялте подтопленными остаются десять частных и один многоквартирный дом. К ликвидации последствий сильных осадков в Ялте привлечены 224 человека и 39 единиц техники.

В Крыму с 17 по 20 октября действовало штормовое предупреждение, в Ялте выпало более 500 мм осадков - это полугодовая норма. Введен режим ЧС муниципального характера.

Последствия наводнения в Ялте

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Кореиз МЧС Крым Хара-Баир Ялта Алупка
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