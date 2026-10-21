Лихачев планирует переговоры с Гросси в Турции в ноябре

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев проведет очередные консультации с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в десятых числах ноября в Анталье.

"У нас запланирована встреча с Гросси, думаю, что она состоится в десятых числах ноября, - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса". - Город Анталья".

Переговоры пройдут на полях ежегодного международного мероприятия.

"Но нам бы хотелось до нее (встречи - ИФ) расставить точки по ядерному обеспечению. Ну и, конечно, продолжаем призывать дать четкую реакцию, адресную реакцию на удары по социальной инфраструктуре Энергодара", - подчеркнул Лихачев.

По словам главы "Росатома", стороны также обсудят обстановку на Запорожской АЭС.

"Очень надеемся, что Гросси примет в этом участие. Ну и, конечно же, первое, что мы сделаем, это с ним обсудим и в широком и более узком формате положение дел, в первую очередь, на ЗАЭС", - подчеркнул Лихачев.