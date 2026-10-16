Поиск

В МАГАТЭ предварительно согласились сопроводить поставки ДТ на Запорожскую АЭС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - "Росатом" планирует увеличить запас дизельного топлива на Запорожской АЭС на случай потери внешнего электроснабжения, готовится отправка туда колонны машин с грузом ДТ, в МАГАТЭ предварительно согласились эту колонну сопровождать, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"На станции существует необходимый нормативный запас топлива, идет постоянная работа по оптимизации его использования в случае потери внешнего энергоснабжения. И предпринимаются меры по увеличению этого запаса, в достаточном, кратном размере", - сказал Лихачев журналистам на полях РЭН, отвечая на вопрос про запасы дизельного топлива на ЗАЭС.

Он подчеркнул, что пополнение этих запасов "дело сложное, и стоило жизни людям".

"Мы сейчас готовим очередную колонну, достаточно объемную по величине, дизтоплива, которая еще больше укрепит энергетическую безопасность, топливную безопасность Запорожской атомной электростанции на момент отключения, - сказал глава "Росатома". - Пока мы до конца точно не понимаем время с точки зрения минимизации риска безопасности. Это будет или конец октября, или начало ноября, но это дело ближайших недель".

По его словам, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предварительно согласился "обеспечить максимальное сопровождение со стороны МАГАТЭ вот этой будущей колонны".

Ранее Гросси призвал увеличить запасы дизельного топлива на ЗАЭС до зимы, отметив, что в последние месяцы запасы дизеля на станции истощаются. Гросси утверждает, что с марта 2026 года поставки дизельного топлива на ЗАЭС не осуществлялись.

Алексей Лихачев ЗАЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси Росатом Запорожская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва отметила активизацию работы иностранных спецслужб с экстремистами из-за Украины

МСЗ снизил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сельхозгоду до 39,4 млн т

Песков назвал продолжением тренда передачу активов пяти компаний во временное управление

 Песков назвал продолжением тренда передачу активов пяти компаний во временное управление

Аэропорты Москвы задержали больше 200 рейсов на вылет

 Аэропорты Москвы задержали больше 200 рейсов на вылет
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12347 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3912 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов