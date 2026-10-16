В МАГАТЭ предварительно согласились сопроводить поставки ДТ на Запорожскую АЭС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - "Росатом" планирует увеличить запас дизельного топлива на Запорожской АЭС на случай потери внешнего электроснабжения, готовится отправка туда колонны машин с грузом ДТ, в МАГАТЭ предварительно согласились эту колонну сопровождать, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"На станции существует необходимый нормативный запас топлива, идет постоянная работа по оптимизации его использования в случае потери внешнего энергоснабжения. И предпринимаются меры по увеличению этого запаса, в достаточном, кратном размере", - сказал Лихачев журналистам на полях РЭН, отвечая на вопрос про запасы дизельного топлива на ЗАЭС.

Он подчеркнул, что пополнение этих запасов "дело сложное, и стоило жизни людям".

"Мы сейчас готовим очередную колонну, достаточно объемную по величине, дизтоплива, которая еще больше укрепит энергетическую безопасность, топливную безопасность Запорожской атомной электростанции на момент отключения, - сказал глава "Росатома". - Пока мы до конца точно не понимаем время с точки зрения минимизации риска безопасности. Это будет или конец октября, или начало ноября, но это дело ближайших недель".

По его словам, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предварительно согласился "обеспечить максимальное сопровождение со стороны МАГАТЭ вот этой будущей колонны".

Ранее Гросси призвал увеличить запасы дизельного топлива на ЗАЭС до зимы, отметив, что в последние месяцы запасы дизеля на станции истощаются. Гросси утверждает, что с марта 2026 года поставки дизельного топлива на ЗАЭС не осуществлялись.